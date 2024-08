Hurkacz postúpil do 2. kola dvojhry, Menšík vyradil Augera-Aliassimea

muži - dvojhra - 1. kolo:



Thanasi Kokkinakis (Austr.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-11) 7:6 (5), 4:6, 6:3, 7:5, Jack Draper (V. Brit.-25) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:0, 4:0 - skreč, Tristan Schoolkate (Austr.) - Taro Daniel (Jap.) 4:6, 4:6, 6:4, 7:6 (6), 6:4, Alex Michelsen (USA) - Eliot Spizzirri (USA) 6:1, 7:5, 6:3, Hubert Hurkacz (Poľ.-7) - Timofej Skatov (Kaz.) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (3), Jakub Menšík (ČR) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-19) 6:2, 6:4, 6:2, Tomáš Macháč (ČR) - Fabio Fognini (Tal.) 7:5, 6:1, 6:3, Jordan Thompson (Austr.) - Constant Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 6:2, David Goffin (Belg.) - Alejandro Tabilo (Čile-22) 7:6 (7), 6:1, 7:5, Mariano Navone (Arg.) - Daniel Altmaier (Nem.) 1:6, 6:2, 6:4, 6:1

New York 27. augusta (TASR) - Poľský tenista Hubert Hurkacz postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole v pozícii nasadenej sedmičky zdolal Kazacha Timofeja Skatova 6:3, 7:6 (4), 7:6 (3). Grék Stefanos Tsitsipas ako nasadená jednenástka prehral s Austrálčanom Thanasim Kokkinakisom 6:7 (5), 6:4, 3:6, 5:7. O ďalšie prekvapenie sa postaral 18-ročný Čech Jakub Menšík, ktorý vyradil devätnásteho nasadeného Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea hladko 6:2, 6:4, 6:3.