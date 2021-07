Federer prehral vo štvrťfinále dvojhry s Hurkaczom

Poľský tenista Hubert Hurkacz, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Hubert Hurkacz (Poľ.-14) - Roger Federer (Švajč.-6) 6:3, 7:6 (4), 6:0

Londýn 7. júla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer neuspel vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Osemnásobný šampión prehral ako nasadená šestka so štrnástkou "pavúka" Poliakom Hubertom Hurkaczom 3:6, 6:7 (4), 4:6. Federer doplatil na príliš veľké množstvo nevynútených chýb z bekhendu, pokazil aj veľa volejov.Hneď za stavu 1:2 čelil Federer trom brejkbalom. Všetky odvrátil, no v šiestom geme prišiel o servis a Hurkacz pretavil výhodu brejku v zisk prvého setu. Na začiatku druhého dejstva odskočil Federer na 4:1, Hurkacz však vyrovnal na 4:4 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Za stavu 2:2 spravil Federer dve veľké chyby.Poliak bol v laufe, v treťom sete si rýchlo vybudoval náskok 4:0 a Federerovi uštedril na trávnatom centri v All England Clube "kanára". Hurkacz získal po životnom výkone najcennejší skalp v kariére a prvýkrát postúpil do semifinále grandslamového turnaja. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi Talianom Matteom Berrettinim a Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom.uviedol Hurkacz v prvom pozápasovom rozhovore.