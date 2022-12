Hurricanes majú najdlhšiu šnúru triumfov, McDavid s piatimi bodmi

New York 31. decembra (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes predĺžili šnúru víťazstiev i stretnutí s bodovým ziskom a stanovili nové klubové rekordy. V sobotňajšom zápase zdolali Floridu 4:0 a vo Východnej konferencii stiahli náskok na Boston, ktorý má zápas k dobru. Zaujal aj Connor McDavid, ktorý si pri triumfe svojho Edmontonu v Seattli (7:2) pripísal päť bodov (1+4) a bodoval v sedemnástom zápase za sebou.



Carolina zvíťazila v desiatich stretnutiach v rade a šestnástykrát za sebou bodovala. V decembri zaznamenala 25 bodov za dvanásť víťazstiev a jednu prehru po predĺžení, čo sa jej naposledy podarilo v marci 2017. "Máme za sebou veľmi dobré obdobie a podľa mňa aj celý rok. Nemali sme žiadnu krízu po hernej stránke," uviedol k forme svojho mužstva tréner Rod Brind'Amour. V tomto roku doviedol tím štvrtýkrát za sebou do play off, čo bol taktiež klubový rekord. Hurricanes sa v minulej sezóne prebojovali do konferenčného semifinále, v ktorom podľahli New Yorku Rangers 3:4 na zápasy.



Na triumfe nad Floridou má veľký podiel aj brankár Antti Raanta, ktorý si pripísal druhý shutout za sebou. Dva čisté štíty v rade má v tejto sezóne na konte aj jeho spoluhráč Piotr Kočetkov a dvojici na to stačilo 36 zápasov. To sa predtým podarilo len dvojici Martin Jones, Ben Scrivens s Los Angeles Kings (2013/14) a Daveovi Kerrovi s Flatom Walshom v sezóne 1932/33 (Montrealom Maroons). "Myslím, že sme do tohto zápasu preniesli kúsok z nášho prístupu proti Chicagu. Už na začiatku som mal rovnaký pocit ako vtedy. Napriek tomu, že sme v úvode veľmi nestrieľali," povedal k zápasu Raanta, ktorý si pripísal čisté konto práve pri stredajšom víťazstve 3:0 nad Blackhawks.



V Seattli upútal pri absencii Leona Draisaitla pozornosť najmä McDavid. Asistoval pri dvoch presných zásahoch Hymana, bol pri góloch Darnella Nursea i Jesseho Puljujärviho a v závere pridal siedmy presný zásah svojho tímu, keď sa presadil po sólovej akcii. V dueli dosiahol hranicu 70 kanadských bodov za 37 zápasov, čo je tretí najkratší čas po Mariovi Lemieuxovi (25) a Jaromírovi Jágorvi (34). Kanadský útočník vedie tabuľku v produktivite, počte strelených gólov i asistencií (32+40).