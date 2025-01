Hurricanes slávnostne vyradili dres Staala: Som hrdý na triumf v 2006

Raleigh 13. januára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Eric Staal sa stal štvrtým hráčom v histórii klubu Carolina Hurricanes, ktorého dres visí pod stropom domácej arény Lenovo Center. Slávnostné vyradenie čísla 12 sa uskutočnilo pred zápasom s Anaheimom a bývalý útočník si zaspomínal na časy vo farbách "hurikánov," predovšetkým na triumf v Stanleyho pohári v roku 2006.



Pred Staalom už Hurricanes rovnakým spôsobom ocenili aj klubové legendy obrancu Glena Wesleyho (č. 2), Rona Francisa (10) a Roda Brind'Amoura (17), ktorý je súčasný tréner tímu.



Eric Staal je držiteľ viacerých klubových rekordov, vrátane počtu odohratých zápasov (909), gólov (322), asistencií (453) a bodov (775). Carolina ho draftovala v roku 2003 ako celkovú dvojku a v jej organizácii pôsobil až do roku 2016, keď ho klub vymenil do NY Rangers. Od roku 2009 bol kapitán tímu. V roku 2006 mu významne pomohol k historickému zisku Stanleyho pohára, keď bol s 28 bodmi najproduktívnejší hráč play off. "Keď mám spomínať na moje roky v tíme Hurricanes, tak mi ako prvé napadne to, že som bol súčasť majstrovského tímu. Vyhral som s ním Stanleyho pohár. Podarilo sa nám to iba raz, no viem, že si to treba vážiť, pretože nie je jednoduché triumfovať. Vyhral som ho pre toto mesto, pre jeho fanúšikov a to ma napĺňa hrdosťou," poznamenal Staal, ktorý patrí k trom desiatkam hráčov, ktorí získali popri Stanleyho pohári aj zlaté medaily na MS a ZOH.



V organizácii Hurricanes strávil 12 sezón, počas ktorých sa tím iba dvakrát dostal do play off. "Moje spomienky na časy v tomto klube sú pozitívne, no viem, že to boli ťažké roky. Tie úspechy však prevyšujú pocit z toho, čo sa nepodarilo. Niekoľko rokov som na seba vyvíjal veľký tlak. Nie vždy môžete povedať všetko, čo cítite. Vo svojom tíme musíte rozprávať tak, ako sa patrí na lídra. Pomohlo mi to vyrásť ako hráčovi i človeku," poznamenal Staal. V záverečných troch rokoch pôsobenia v Caroline si zahral aj s bratom Jordanom, ktorý je dodnes súčasť tímu a prevzal po Ericovi kapitánske céčko. "Som veľmi hrdý na to, ako sa tím pozdvihol. Má skvelé jadro a kultúru. Vie, ako víťaziť a Jordan je toho súčasť. Som vďačný za spoločné roky," poznamenal Eric Staal, ktorý si v NHL zahral aj vo farbách Minnesoty, Buffala, Montrealu a Floridy. Kariéru ukončil v roku 2023 a usadil sa v Minnesote, kde s manželkou Tanyou vychovávajú troch synov vo veku 10 až 15 rokov.