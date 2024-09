Hürzeler z Brightonu je najmladší držiteľ ocenenia Tréner mesiaca v PL

Brighton 13. septembra (TASR) - Nemec Fabian Hürzeler sa stal najmladším držiteľom ocenenia Tréner mesiaca v anglickej Premier League. Tridsaťjedenročný kormidelník tímu Brighton & Hove Albion dosiahol v auguste dve víťazstvá a jednu remízu. Mužstvo pod jeho vedením zvíťazilo nad Evertonom a Manchestrom United a následne remizovalo na ihrisku Arsenalu.



O držiteľovi ocenenia pre trénera mesiaca rozhodli hlasujúci fanúšikovia a futbaloví odborníci. Hürzeler v ankete zdolal Pepa Guardiolu z Manchestru City a Arneho Slota z Liverpoolu, ktorých tímy odštartovali sezónu stopercentnou bilanciou (tri víťazstvá). "Myslím si, že získať ocenenie je vždy príjemné a niečo to hovorí o vašej práci. Nie je to však len moja práca – je to práca celého klubu, mojich hráčov a všetkých ľudí v klube," povedal Hürzeler podľa AFP.