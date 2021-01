Husár:Bratislava je v hre o organizáciu časti tohtoročných MS v hokeji

Bratislava 20. januára (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár potvrdil, že Bratislava je v hre o organizáciu časti tohtoročných MS v hokeji. Šampionát sa mal pôvodne okrem lotyšskej Rigy konať v Minsku, Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) však Bielorusom odňala organizáciu z bezpečnostných dôvodov.



Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) síce nedávno rokovania s IIHF poprel, ale podľa Husára existujú rozhovory s mestom, riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Ladislavom Križanom i Slovanom Bratislava o prípadnej spoluorganizácii MS: "Pán Križan od utorka komunikuje s IIHF, mestom i Slovanom, ako by sa pozerali na náhradu. Záujemca je vraj aj z Dánska, ale je možné, že sa tu odohrá jedna skupina MS bez divákov," uviedol v stredu Husár na tlačovej konferencii.



V Bratislave sa konal šampionát naposledy v roku 2019, vlani sa mal uskutočniť vo Švajčiarsku, no pre pandémiu koronavírusu ho zrušili. Bratislava by bola teraz vhodnou alternatívou aj z hľadiska bezpečnosti. "Je to tu logisticky výhodné, pretože štadión je spojený s hotelom, takže by sa ľahko vytvorila bublina," povedal Husár, ktorý však zdôraznil, že rokovania na politickej úrovni zatiaľ neprebiehajú.