Húska sa z taxi tímu Rangers vrátil na farmu do Hartfordu

Hartford 3. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Adam Húska sa po vyše týždni v taxi zostave New Yorku Rangers vrátil do farmárskeho klubu Hartford Wolf Pack v AHL. Spoločne s ním zamierili rovnakým smerom aj obranca Nils Lundkvist a útočníci Jonny Brodzinski a Morgan Barron.



Húska bol súčasť taxi zostavy "jazdcov" od 24. januára. Do zápasu však nezasiahol a na jeho konte naďalej ostáva jeden zápas v NHL. Odohral ho 8. decembra proti Coloradu Avalanche, z 39 striel inkasoval 7 gólov. Na farme v Hartforde mal v prebiehajúcom ročníku 2021/2022 91,3-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,49 inkasovaného gólu na zápas.