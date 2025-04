Hutson vyrovnal 60. asistenciou nováčikovský rekord obrancov

Montreal 17. apríla (TASR) - Americký hokejový obranca Lane Hutson z Montrealu vyrovnal 60. asistenciou v sezóne nováčikovský rekord obrancov NHL. Míľnik dosiahol v nočnom zápase proti Caroline, v ktorom Canadiens spečatili postup do play off triumfom 4:2. Hutson mal sekundárnu asistenciu pri góle Kaidena Guhlea v 39. minúte, po ktorom išli domáci do vedenia 3:1.



Hutson odohral v základnej časti všetkých 82 zápasov. Nazbieral v nich 66 kanadských bodov (6+60) a s veľkou pravdepodobnosťou sa stane najproduktívnejším nováčikom súťaže. O rekord v počte asistencií nováčikov v základnej časti sa delí s Larrym Murphym, ktorý mal 60 gólových prihrávok v ročníku 1980/1981.„Je pre mňa zábava hrať s týmito spoluhráčmi. Veľmi mi uľahčili sezónu,“ uviedol Hutson podľa nhl.com.