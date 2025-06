New York 10. júna (TASR) - Obranca Montrealu Lane Hutson získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika sezóny hokejovej NHL 2024-25. Dvadsaťjedenročný Američan sa stal siedmym hráčom Canadiens a prvým od roku 1972 s týmto ocenením.



Huston dostal 165 zo 191 možných hlasov z prvých miest a v ankete nechal za sebou brankára Calgary Flames Dustina Wolfa (15 hlasov) a útočníka San Jose Sharks Macklina Celebriniho (11). Informáciu priniesla agentúra AP.



Hutson strelil šesť gólov a nazbieral 60 asistencií, čím sa stal najproduktívnejším nováčikom základnej časti. Montreal sa po štyroch rokoch prebojoval do play off.



Ziskom 60 asistencií vyrovnal Hutson nováčikovský rekord medzi obrancami, ktorý držal Larry Murphy od sezóny 1980-81. Stal sa len štvrtým obrancom v modernej ére (od sezóny 1943-44), ktorý vyhral bodovanie nováčikov NHL bez ohľadu na post. Pred ním to dokázali Bobby Orr (1966-67, Boston Bruins), Brian Leetch (1988-89, New York Rangers) a Quinn Hughes (2019-20, Vancouver Canucks).



Jeho 66 bodov je tretí najlepší nováčikovský výkon v histórii NHL medzi obrancami, viac bodov získali len Murphy (76 v sezóne 1980-81 s Los Angeles), Leetch (71, 1988-89 s Rangers) a Gary Suter (68, 1985-86 s Calgary Flames).



Pred Hutsonom získali Calderovu trofej spomedzi hráčov Canadiens Johnny Quilty (1941), Bernie Geoffrion (1952), Ralph Backstrom (1959), Bobby Rousseau (1962), Jacques Laperriere (1964) a Ken Dryden (1972).



Hustona prekvapili so správou o zisku ocenenia viac ako 50 členovia rodiny a kamaráti.