Hütter bude pokračovať v AS Monaco do roku 2027

Paríž 4. januára (TASR) - Futbalový tréner Adi Hütter sa dohodol s AS Monaco na predĺžení zmluvy do roku 2027. Francúzsky klub vo svojom vyjadrení chválil Rakúšana za vybudovanie tímu, ktorý je priamočiary a rýchly.



"Je to spojením skúseností s talentovanou mládežou," uviedla DPA. Päťdesiatštyriročný kouč sa v predošlej sezóne Ligue 1 umiestnil so svojím tímom na druhej priečke, v súčasnosti patrí Monaku tretie miesto. V Lige majstrov čakajú "kniežatá" ešte dva zápasy, šestnásta priečka v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta im momentálne zaručuje postup do play-off.