Hütterová zvíťazila v super-G v St. Moritzi

Američanka Lindsey Vonnová (vpravo) sa raduje po super-G alpských lyžiarov vo švajčiarskej obci St. Moritz v sobotu 21. decembra 2024. Foto: TASR/AP

výsledky sobotného super-G SP žien v St. Moritzi:



1. Cornelia Hütterová (Rak.) 1:15,18 min., 2. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,18 Ss, 3. Sofia Goggiová +0,33, 4. Elena Curtoniová +0,42, 5. Federica Brignoneová +0,43, 6. Laura Pirovanová (všetky Tal.) +0,70, 7. Ester Ledecká (ČR) a Lauren Macugová (USA) +0,75, 9. Mirjam Puchnerová (Rak.) +0,76, 10. Corinne Suterová (Švaj.) +0,80



celkové poradie SP (po 8 z 35 súťaží): 1. Camille Rastová (Švaj.) 287 b., 2. Hütterová 250, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 245, 4. Goggiová a Gutová-Behramiová 240, 6. Brignoneová 219



priebežné poradie v super-G (2 z 9): 1. Goggiová a Gutová-Behrami 160, 3. Hütterová 150, 4. Brignoneová 90, 5. Curtoniová 79, 6. Ariane Rädlerová (Rak.) 67

St. Moritz 21. decembra (TASR) - Rakúska lyžiarka Cornelia Hütterová zvíťazila v sobotnom super-G Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi. O 18 stotín zdolala domácu favoritku Laru Gutovú-Behramiovú, na pódiu ich doplnila tretia Sofia Goggiová z Talianska (+0,33). Američanka Lindsey Vonnová pri svojom návrate do kolotoča alpského SP obsadila 14. miesto, za víťazkou zaostala o 1,18 sekundy.Hütterová predviedla bezchybnú jazdu, vyšla jej najmä druhá polovica trate. V záverečných zákrutách naplno pustila lyže, získala najvyššiu rýchlosť a predstihla dovtedajšiu líderku Gutovú-Behramiovú. Švajčiarka mala výborné medzičasy, ale doplatila na chybu v spodnej pasáži. Obhajkyňa veľkého i malého glóbusu stratila na vlne kontakt s podložkou, vyhodilo ju mimo línie a musela mierne pribrzdiť, aby sa zmestila do ďalšej brány. Po takmer šiestich rokoch sa do kolotoča SP vrátila štvornásobná celková víťazka seriálu Vonnová, 40-ročná Američanka a najúspešnejšia žena histórie v super-G ukázala, že nič nestratila zo svojho zjazdárskeho umenia. Vyvarovala sa väčším chybám, v spodnej pasáži patrila medzi najlepšie pretekárky a napokon sa zmestila do najlepšej 15-ky.Tridsaťdvaročná Hütterová si po minulotýždňovom triumfe v zjazde v Beaver Creeku pripísala druhé víťazstvo v sezóne a celkovo ôsme v kariére v prestížnom seriáli. "Zajazdila som takticky veľmi dobre a dokázala nabrať vysokú rýchlosť. Po prehliadke trate som mala určitý plán, no po jazdách prvých pretekárok som ho trochu upravila," povedala Rakúšanka pre ORF. Na čele celkového poradia SP zostala Švajčiarka Camille Rastová, ktorá nejazdí rýchlostné disciplíny. V priebežnej klasifikácii super-G vedú spoločne Goggiová s Gutovou-Behramiovou, tretia Hütterová na ne stráca desať bodov. Zjazdárky absolvujú v nedeľu v St. Moritzi druhý super-G so štartom o 11.00 h.