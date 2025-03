Hviezda MMA Connor McGregor má záujem kandidovať za írskeho prezidenta

Dublin 21. marca (TASR) - Zápasník zmiešaných bojových umení (MMA) Connor McGregor vo štvrtok oznámil zámer kandidovať za írskeho prezidenta. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti X a postavil sa aj proti migračnému paktu EÚ. TASR o tom informuje podľa televízie CNN.



McGregor na sociálnej sieti upozornil, že Írsko musí do júna 2026 implementovať Pakt EÚ o migrácii. Do tohto dátumu preto musia obe komory parlamentu schváliť zákony spojené s paktom a následne musia byť podpísané prezidentom.



"Kto sa postaví proti vláde a bude oponovať týmto návrhom zákona?" spýtal sa v príspevku na sieti X, kde ho sleduje viac ako 10 miliónov používateľov. "Akýkoľvek iný prezidentský kandidát, ktorého sa pokúsia navrhnúť, im nebude klásť odpor. Ja budem!" deklaroval.



Prezident má v írskom politickom systéme najmä ceremoniálnu funkciu a nemá ani právo odkladného veta. Ak má pochybnosti o ústavnosti schváleného zákona, môže sa obrátiť na ústavný súd.



Írsky zápasník preto chce o zákonoch vyplývajúcich z migračného paktu zvolať referendum. Podľa ústavy to môže prezident urobiť iba na žiadosť poslancov.



McGregor patrí medzi najpopulárnejších MMA zápasníkov sveta. V organizácii Ultimate Fighting Championship (UFC) sa mu ako prvému podarilo naraz získať titul v perovej a ľahkej váhe. O tituly neskôr prišiel pre nedostatočnú aktivitu, avšak následný zápas s dagestanským šampiónom Khabibom Nurmagomedovom bol najsledovanejším v histórii UFC.



V uplynulom čase sa McGregor venuje aj politickými témam. Už v roku 2022 podporil ľudí protestujúcich proti prisťahovalectvu. Tento týždeň v rámci osláv Dňa svätého Patrika navštívil Biely dom, kde sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Analytici a krajne pravicoví experti pre CNN uviedli, že McGregor predstavuje jedinečnú podobu írskeho patriotizmu, ktorá mu v jeho športovej kariére priniesla priazeň fanúšikov a neskôr sa pretransformovala do "krajne pravicového" írskeho nacionalizmu.



CNN pripomína, že v Írsku je kontroverznou postavou. V roku 2018 prehral občianskoprávny spor so ženou, ktorá ho obvinila zo sexuálneho násilia. Porota mu nariadila zaplatiť odškodnenie 250.000 eur. Zápasník obvinenia odmieta.



Írske prezidentské voľby sa pravdepodobne uskutočnia na jeseň tohto roka. Kandidátov musí navrhnúť najmenej 20 členov dolnej komory alebo senátorov, prípadne štyri z 31 miestnych zastupiteľstiev.