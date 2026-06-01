Andrighetto ovládol kanadské bodovanie na MS. Ako dopadli Slováci?
Najlepším strelcom turnaja sa stal lotyšský útočník Rudolfs Balcers, ktorý strelil 10 gólov. Andrighetto bol s 11 asistenciami zároveň aj najlepší nahrávač.
Autor TASR
Zürich 1. júna (TASR) - Švajčiarsky útočník Sven Andrighetto sa stal najproduktívnejším hráčom 89. MS. Na šampionáte v Zürichu nazbieral 15 kanadských bodov za 4 góly a 11 asistencií. Prispel nimi k striebornej medaile, ktorú Švajčiari získali tretíkrát po sebe.
Slovenský tím obsadil na turnaji 9. miesto po tom, čo obsadil v základnej B-skupine 5. miesto. Najproduktívnejší hráči tímu boli Martin Chromiak a Marek Hrivík, ktorí získali zhodne po 6 kanadských bodov za 4 góly a 2 asistencií. V kanadskom bodovaní turnaja sa umiestnili na 38., resp. 39. mieste.
Najlepším strelcom turnaja sa stal lotyšský útočník Rudolfs Balcers, ktorý strelil 10 gólov. Andrighetto bol s 11 asistenciami zároveň aj najlepší nahrávač. Slovenský obranca Mislav Rosandič sa s piatimi gólovými prihrávkami umiestnil na 18. mieste.
Na vhadzovaniach dominoval nórsky útočník Markus Vikingstad, ktorý vyhral 70,73-percent buly. Najlepší zo slovenských reprezentantov Sebastián Čederle mal 55,81-percentnú úspešnosť.
Kapitán Švajčiarov Roman Josi si odniesol cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja, vyhlásili ho za najlepšieho obrancu a dostal sa aj do najlepšej šestky MS. S 15 plusovými bodmi bol najlepší hráč v hodnotení +/-.
Jeho spoluhráč Leonardo Genoni ovládol brankárske štatistiky. Trikrát vychytal čisté konto a dosiahol 97,08-percentnú úspešnosť zákrokov. Švajčiari sa umiestnili na čele poradia aj v úspešnosti streľby (15,00 percent), využití presiloviek (35,48), úspešnosti v oslabeniach (96,30) a aj v trestných minútach (105).
konečné štatistiky MS 2026:
individuálne
kanadské bodovanie: 1. Sven Andrighetto (Švajč.) 15 bodov (4 góly + 11 asistencií), 2. Macklin Celebrini (Kan.) 14 (6+8), 3. Denis Malgin 13 (5+8), 4. Roman Josi 12 (5+7), 5. Nico Hischier (všetci Švajč.) 11 (6+5), 6. Lucas Raymond (Švéd.) 11 (5+6), 7. Sandis Vilmanis (Lot.) 11 (4+7), 8. Timo Meier (Švajč.) 11 (3+8), 9. Aleksander Barkov (Fín.) 11 (3+8), 10. Rudolfs Balcers (Lot.) 10 (7+3), ... 38. Martin CHROMIAK, 39. Marek HRIVÍK (obaja SR) obaja 6 (4+2)
najlepší strelci: 1. Balcers 7 gólov, 2. Noah Steen (Nór.) 7, 3. Celebrini, Hischier a Tinus Luc Koblar (Nór.) všetci po 6, 6. Mikkel Aagaard (Dán.) 5, 7. Raymond 5, 8. Josi, Malgin, Damien Riat (Švajč.) a Ryan O´Reilly (Kan.) všetci po 5, ... 14. CHROMIAK a HRIVÍK obaja po 4
najviac asistencií: 1. Andrighetto 11, 2. Sidney Crosby (Kan.) 9, 3. Nick Olesen (Dán.) 8, 4. Meier 8, 5. Barkov, Celebrini a Malgin po 8, 8. Tommy Novak (USA) a Sandis Vilmanis (Lot.) obaja po 7, ... 18. Mislav ROSANDIČ (SR) 5
úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Markus Vikingstad (Nór.) 70,73-percent, 2. Aleksander Barkov (Fín.) 65,71, 3. Manuel Wiederer (Nem.) 64,44, 4. Aatu Räty (Fín.) 64,39, 5. Sam Lyne (V. Brit.) 63,16, 6. Hischier 61,18, 7. David Tomášek 60,61, 8. Michal Kovařčík (obaja ČR) a Marc Michaelis (Nem,) obaja 60,00, ... 18. Sebastián ČEDERLE (SR) 55,81, 21. Martin POSPÍŠIL (obaja SR) 55,56.
plus/mínus body: 1. Josi +15, 2. Evan Bouchard (Kan.) +14, 3. Celebrini +13, 4. Parker Wotherspoon (Kan.) +13, 5. Crosby +12, 6. Andrighetto a Malgin obaja +12, 8. Janis Moser (Švajč.) +11, ... 65. Maxim ŠTRBÁK (SR) +4
najviac trestných minút: 1. Ryan Lindgren (USA), 2. Dean Kukan (Švajč.) obaja 31 tr. min., 3. Phillip Schultz (Dán.) 27, 4. Jan Ščotka (ČR) 25, 5. Stian Solberg (Nór.) 12, 6. Nathaniel Halbert (V. Brit.) a ďalších sedem hráčov po 10, ... 14. Oliver OKULIAR (SR) 8, 29. Patrik KOCH a Kristián POSPÍŠIL (všetci SR) obaja po 6.
brankári
percentuálna úspešnosť zákrokov:
1. Leonardo Genoni (Švajč.) 97,08 percent, 2. Kristers Gudlevskis (Lot.) 94,62, 3. Henrik Haukeland (Nór.) 93,78, 4. Devin Cooley (USA) 93,38, 5. Justus Annunen (Fín.) 93,37, 6. Lukáš Horák (Slov.) 92,25, 7. Damian Clara (Tal.) 92,13, 8. Jet Greaves (Kan.) 91,98, ... 15. Samuel HLAVAJ (SR) 87,25.
najviac čistých kont: 1. Genoni 3, 2. Haukeland 3, 3. Gudlevskis 2, 4. Annunen, Greaves, Bence Bálizs (Maď.), Mads Sögaard (Dán.) a Magnus Hellberg (Švéd.) všetci po 1.
tímové štatistiky:
úspešnosť streľby:
1. Švajčiarsko 15,00-percent, 2. Maďarsko 12,96, 3. Fínsko 12,90, 4. Nórsko 12,71, 5. Švédsko 11,91, 6. Kanada 11,85, 7. Rakúsko 11,56, 8. Lotyšsko 11,54, ... 12. SLOVENSKO 9,63
využitie presiloviek: 1. Švajčiarsko 35,48-percent, 2. Lotyšsko 32,00, 3. USA 31,82, 4. Slovinsko 31,58, 5. Švédsko 29,03, 6. Dánsko 27,78, 7. Fínsko 26,67, 8. Rakúsko a SLOVENSKO obaja po 20,00.
úspešnosť v oslabeniach: 1. Švajčiarsko 96,30-percent, 2. Kanada 91,67, 3. Fínsko 88,00, 4. Veľká Británia 86,96, 5. Nórsko 86,11, 6. Dánsko 82,14, 7. Lotyšsko 78,26, 8. USA 76,47, ... 10. SLOVENSKO 73,33.
najviac trestných minút: 1. Švajčiarsko 105, 2. Nórsko 96, 3. Dánsko 85, 4. USA 75, 5. Fínsko 70, 6. Švédsko 66, 7. Česko 59, 8. Maďarsko 56, ... 14. SLOVENSKO 40.
