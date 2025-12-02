Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
Hviezdami novembra v NHL sa stali MacKinnon, Robertson a Bedard

Hokejista Colorada Avalanche Nathan MacKinnon počas zápasu zámorskej NHL Colorado Avalanche - New York Islanders v Denveri v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 2. decembra (TASR) - Hokejisti zámorskej NHL Nathan MacKinnon z Colorada, Jason Robertson z Dallasu a Connor Bedard v službách Chicaga sa stali v profilige hviezdami mesiaca november.

Prvenstvo získal v novembri 30-ročný Kanaďan MacKinnon, ktorý sa v drese aktuálneho lídra súťaže presadil v 11 z 13 duelov. V siedmich stretnutiach zároveň dosiahol najproduktívnejší hráč NHL (20+24) viac ako jeden bod a pomohol tak „lavínam“ k výsledkovo najlepšiemu mesiacu od januára 2022.

Američan Robertson strelil v 15 zápasoch 13 gólov, keď zaznamenal presný zásah v siedmich duelov za sebou. Pre 26-ročného hráča ide o kariérne maximum, ktorým zároveň vyrovnal druhú najdlhšiu sériu v histórii klubu.

Ďalší Kanaďan Bedard si vyslúžil miesto medzi najlepšou trojkou 23 bodmi (10+13). V tomto storočí dokázal za Blackhawks nazbierať v jednom kalendárnom mesiaci rovnako alebo viac bodov len Patrick Kane (6x).
