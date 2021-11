Hviezdami októbra v zámorskej NHL sa stali Ovečkin, McDavid a Andersen

Hokejisti Carson Soucy (28) a Jamie Oleksiak (24) zo Seattlu Kraken chcú zastaviť Connora McDavida (97) z Edmontonu Oilers počas hokejového zápasu NHL, 1. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Brankár Caroliny Hurricanes Frederik Andersen, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 3. októbra (TASR) - Krídelník Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin, center Edmontonu Oilers Connor McDavid a brankár Caroliny Hurricanes Frederik Andersen sa stali Hviezdami mesiaca október v zámorskej hokejovej NHL.Ovečkin strelil v prvom mesiaci novej sezóny deväť gólov v ôsmich zápasoch a bol najlepším strelcom NHL. Washington aj vďaka jeho výkonom prvýkrát v klubovej histórii neprehral v októbri v riadnom hracom čase ani jeden zápas. S 15 bodmi bol kapitán Capitals druhý a s 36 strelami na bránku štvrtý v celej súťaži. Deväťnásobný víťaz Maurice Richard Trophy pre najlepšieho kanoniera ligy poskočil v historických streleckých tabuľkách na piate miesto pred Marcela Dionnea (731) a už len dva presné zásahy strácal na štvrtého Bretta Hulla (741). Tridsaťšesťročný spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho vyrovnal svoj vlastný klubový rekord, keď bodoval v prvých ôsmich zápasoch sezóny.Druhou hviezdou októbra bol McDavid, ktorý so 16 bodmi (7+9) ovládol štatistiky celej súťaže. Kapitán Edmontonu bodoval vo všetkých siedmich zápasoch, v úvodných šiestich zaznamenal viac ako jeden bod a len jeden viacbodový duel ho delil od vyrovnania klubového rekordu Wayna Gretzkého. Šesť zápasov s viac ako jedným bodom v úvode sezóny mali pred McDavidom v histórii NHL len šiesti hráči - Mario Lemieux dvakrát, Mike Bossy, Gretzky, Auston Matthews, Sweeney Schriner a Kevin Stevens.Andersen si ocenenie pre tretiu hviezdu mesiaca vyslúžil za sedem víťazstiev v siedmich zápasoch v drese Hurricanes. Tridsaťdvaročný Dán, ktorý do Caroliny prišiel pred sezónou z Toronta Maple Leafs, mal priemer 1,29 inkasovaného gólu na zápas a 95,6-percentuálnu úspešnosť zásahov. Hurricanes sa aj vďaka nemu stali ôsmym tímom v histórii NHL a spolu s Floridou Panthers druhým v tejto sezóne, ktorý vyhral osem úvodných duelov ročníka. Na konci mesiaca, 31. októbra proti Arizone Coyotes, nastúpil na svoj jubilejný 400. zápas v NHL.