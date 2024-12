Hviezdami týždňa NHL sa stali Makar, Nylander a Laine

New York 23. decembra (TASR) - Hráčmi týždňa zámorskej hokejovej NHL sa stali obranca Cale Makar z Colorada Avalanche, krídelníci William Nylander z Toronta Maple Leafs a Patrik Laine z Montrealu Canadiens. Zámorská profiliga o tom informovala v pondelok na svojom oficiálnom webe.



Honor prvej hviezdy získal 26-ročný Kanaďan, ktorý zaznamenal v štyroch zápasoch osem bodov (2+6). Colorado v troch dueloch zvíťazilo. Makar priemerne odohral viac než 26 minút a bodoval v každom zápase, pričom pri tých víťazných bol vždy viacbodový. Týždeň zavŕšil bilanciou 1+2, čo bol jeho 34. trojbodový výkon v kariére a tretí v tejto sezóne.



Ocenenie druhej hviezdy patrí 28-ročnému Švédovi narodenému v Kanade, ktorý počas tohto týždňa nastrieľal päť gólov a zaznamenal dve asistencie. Odohral tri duely, pričom v každom skóroval a bol viacbodový. V priemere strávil na ľade takmer 19 minút. V nedeľnom zápase proti New Yorku Islanders (3:6) dvakrát skóroval, čím dosiahol piaty viacgólový výkon v tejto sezóne.



Treťou hviezdou sa stal 26-ročný Fín. Laine odohral tri zápasy, v ktorých päťkrát skóroval a pomohol svojmu tímu dosiahnuť prvú trojzápasovú víťaznú sériu v sezóne. Pri triumfe nad Buffalom Sabres v utorok zaznamenal 11. hetrik v kariére. Laine strelil prvých osem gólov sezóny v presilových hrách, pred ním to dokázali iba štyria hráči. Risto Siltanen, Marek Židlický, Dwight Bialowas a Victor Olofsson.