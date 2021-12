Hviezdami týždňa v NHL sa stali Larkin, Tarasenko a Ehlers

New York 20. decembra (TASR) - Hviezdami týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali kapitán Detroitu Dylan Larkin, kanonier St. Louis Vladimir Tarasenko a ďalší útočník Nikolaj Ehlers z Winnipegu.



Larkin strelil v sledovanom období najviac gólov spomedzi všetkých hráčov (5) a bol najproduktívnejší hokejista ligy so siedmimi kanadskými bodmi (5+2) v troch zápasoch. Red Wings pomohol k posunu na postupové pozície vo Východnej konferencii.



Tarasenko vsietil v uplynulom týždni štyri góly, ku ktorým pridal dve asistencie. Vďaka produktivite ruského krídelníka si Blues udržali druhú priečku v Centrálnej divízii.



Aj treťou hviezdou uplynulého týždňa je útočník. Dán Ehlers si v troch dueloch v drese Jets pripísal dva góly a päť asistencií. V nedeľnom zápase s Tarasenkovým St. Louis zaznamenal štyri kanadské body, bol to jeho druhý štvorbodový zápas v profiligovej kariére, informoval portál tsn.ca.