Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. apríl 2026
< sekcia Šport

Hviezdami týždňa v NHL sú Rakell, Jack Hughes a Thomas

Rickard Rakell (67) z tímu Pittsburgh Penguins oslavuje gól spolu s Erikom Karlssonom (65) a Bryanom Rustom (17) počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL proti tímu Ottawa Senators v Ottawe v Ontáriu vo štvrtok 26. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 6. apríla (TASR) - Krídelník Pittsburghu Rickard Rakell, center Jack Hughes z New Jersey a Robert Thomas zo St. Louis sa stali Hráčmi týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Rackella vyhlásili za prvú hviezdu. Švéd vsietil v piatich dueloch sedem gólov, pridal aj asistenciu a mal výrazný podiel na tom, že Penguins sa v Metropolitnej divízii posunuli na druhé miesto. Vo Východnej konferencii im patrí piata priečka.

Jack Hughes zaznamenal v uplynulom týždni deväť bodov (3+6), najviac v celej profilige. Spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca sa vo víťaznom dueli proti Washingtonu (7:3) blysol piatimi bodmi, čo sa mu podarilo prvýkrát v kariére. Na konto si pripísal dva góly a tri asistencie. Thomas si v sledovanom období vylepšil štatistiky o päť gólov a tri asistencie. Aj vďaka nemu Blues so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským v Západnej konferencii ešte živia šancu na druhú voľnú kartu do play off.
