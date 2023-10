Hviezdami týždňa v NHL sú Toffoli, Johansson a Hartman

New York 30. októbra (TASR) - Hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej NHL sú útočník Tyler Toffoli z New Jersey Devils, brankár Jonas Johansson z Tampy Bay a útočník Ryan Hartman z Minnesoty Wild.



Za prvú hviezdu vyhlásili Toofoliho, ktorý dal na na začiatku týždňa hetrik proti Montrealu. Dokopy nazbieral sedem bodov.



Johansson odchytal dva zápasy a v oboch neinkasoval. Počas 120 minút zneškodnil 55 striel. V úvode sezóny zaskakuje za zraneného Andreja Vasilevského, úspešnosť zákrokov má 92,5 percenta.



Hartman bodoval v troch zo štyroch zápasov minulého týždňa, aj on sa blysol hetrikom a dvoma asistenciami v zápase proti Edmontonu. Po jednom góle aj pridal v nasledujúcich dvoch stretnutiach.