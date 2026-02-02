< sekcia Šport
Hviezdami uplynulého týždňa NHL sú McCann, Vasilevskij a Konecny
Vasilevskij mal takisto bilanciu tri víťazstvá v troch dueloch. V stretnutí proti Utahu Mammoth zaznamenal 42. čisté konto v kariére, keď zneškodnil 28 striel pri výhre 2:0.
Autor TASR
New York 2. februára (TASR) - Kanadský útočník Jared McCann zo Seattle Kraken, ruský brankár Andrej Vasilevskij z Tampy Bay Lightning a kanadský center Travis Konecny z Philadelphie Flyers sa stali hviezdami uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
McCanna vyhlásili za prvú hviezdu, keď nazbieral sedem bodov (4+3) v troch dueloch hodnoteného obdobia. Svojmu tímu pomohol k trom víťazstvám, pri tom nad Washingtonom (5:1) zaznamenal McCann druhý štvorbodový zápis v kariére s bilanciou 2+2. Presný zásah v kombinácii s asistenciou pridal v súboji proti Torontu Maple Leafs (5:2) a gólom sa podieľal aj na triumfe na ľade Vegas Golden Knights (3:2). Zároveň sa ním dostal na métu 200 gólov v profilige a v 30 dueloch prebiehajúceho ročníka nazbieral 29 bodov (16+13).
Vasilevskij mal takisto bilanciu tri víťazstvá v troch dueloch. V stretnutí proti Utahu Mammoth zaznamenal 42. čisté konto v kariére, keď zneškodnil 28 striel pri výhre 2:0. Jediný gól z 23 strelecký pokusov inkasoval proti Winnipegu Jets (4:1) a týždeň zakončil duelom pod holým nebom v rámci Stadium Series 2026 proti Bostonu (6:5 pp a sn). Počas zápasu predviedol 29 zákrokov a zneškodnil všetky tri samostatné nájazdy súpera. V treťom dejstve okorenil duel pästným súbojom s brankárom Bostonu Jeremym Swaymanom.
Konecny viedol poradie týždňa v počte strelených gólov. Bol jediný svetlým momentom Philadelphie, ktorá prehrala štyri zápasy za sebou. Dvadsaťosemročný útočník v nich päťkrát skóroval a pridal dve asistencie. Pri prehre „letcov“ na ľade Columbusu Blue Jackets (3:5) zaznamenal tretí hetrik v kariére, bilanciou 1+1 sa zhodne prezentoval v zápasoch proti Bostonu (3:6) a Los Angeles Kings (2:3 pp).
