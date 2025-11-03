Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Šport

Hviezdami uplynulého týždňa v NHL sú Dostál, Batherson a Kurashev

.
Obranca Anaheim Ducks Drew Helleson (vľavo), brankár Lukas Dostal (v strede) a obranca Pavel Mintyukov oslavujú víťazstvo tímu nad Detroit Red Wings v hokejovom zápase NHL v piatok 31. októbra 2025 v Anaheime v Kalifornii. Foto: TASR/NHL

Český hokejový brankár Lukáš Dostál z Anaheimu Ducks sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej NHL.

Autor TASR
New York 3. novembra (TASR) - Český hokejový brankár Lukáš Dostál z Anaheimu Ducks sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej NHL. Medzi trio najlepších sa okrem neho dostali aj krídelník Drake Batherson z Ottawy Senators a center Philipp Kurashev zo San Jose Sharks.

Dostál si v hodnotenom období pripísal tri výhry v rovnakom počte zápasov. Dosiahol v nich priemer 1,63 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 94,8. Aj vďaka nemu poskočili Ducks na čelo Pacifickej divízie. K víťazstvu nad Floridou 3:2 po nájazdoch prispel 31 zákrokmi, proti Detroitu (5:2) ich mal 28 a pridal ďalších 32 pri triumfe nad New Jersey 4:1.

Batherson bol v minulom týždni najproduktívnejší hráč, v štyroch stretnutiach nazbieral 8 bodov za tri góly a päť asistencií. Zaznamenal aj dva víťazné zásahy, v súbojoch proti Bostonu a Calgary. V prebiehajúcej sezóne je lídrom bodovania „senátorov“ s 15 bodmi (5+10) v 10 stretnutiach.

Kurashev si pripísal sedem bodov za tri góly a štyri asistencie v štyroch vystúpeniach Sharks. Najviac zažiaril v stretnutí proti Coloradu, keď strelil dva góly a štvrtýkrát v kariére rozhodol v predĺžení o víťazstve svojho tímu. Informoval oficiálny web NHL.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne