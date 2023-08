Hviezdne posily sú v arabskej pohárovej súťaži pri streleckej chuti

Rijád 7. augusta (TASR) – Účastníci futbalového Arabského pohára klubových šampiónov vstúpi v stredu do semifinále. Tohtoročnú súťaž sprevádza aj početná účasť zvučných mien na čele s Cristianom Ronaldom, Karimom Benzemom či Sergejom Milikovičom-Savičom.



Hviezdny Portugalčan strelil za Al-Nassr tri góly v predchádzajúcich troch zápasoch. Minulý pondelok vsietil víťazný v stretnutí skupinovej fázy proti tuniskému Monastiru (4:1) a o tri dni neskôr zachránil svojmu tímu bod i postup v dueli s egyptským Zamalekom. V nedeľu otvoril skóre vo štvrťfinále proti marockému Raja Casablanca (3:1).



Tri presné zásahy zaznamenal aj Francúz Karim Benzema, jeho Al-Ittihad však vypadol vo štvrťfinále s Al-Hilal (1:3). Práve v tomto stretnutí zaváhal, keď nepramenil penaltu v 79. minúte za stavu 1:3. V základnej fáze sa dlhoročný útočník Real Madrid podieľal na štyroch z piatich gólov svojho tímu – tri sám vsietil a pri ďalšom asistoval.



Práve za postupujúci Al-Hilal nastúpil v stretnutí Sergej Milikovič-Savič a v 14. minúte strelil prvý gól zápasu. Pre srbského stredopoliara to bol druhý gól v tejto súťaži, presadil sa v dvoch zápasoch za sebou. Dvoma gólmi sa prezentoval aj jeho portugalský spoluhráč Ruben Neves, ktorý prišiel v lete z Wolverhamptonu. Argentínčan Ever Banega, niekoľkonásobný víťaz Európskej ligy, zase skóroval dvakrát za Al-Shabab, ktorý postúpil do semifinále. Jeden presnýh zásah si pripísal i stredopoliar Seko Fofana, reprezentant Pobrežia Slonoviny je momentálne spoluhráč Cristiana Ronalda.



Saudskoarabská najvyššia súťaž sa začína v piatok, na programe je jeden zápas medzi Al-Ahli a Al-Hazem. Okrem spomínaných mine sa v nej predstavia aj ďalšie posily z elitného klubového futbalu - Sadio Mane, Marcelo Brozovič, Roberto Firmino, Edouard Mendy, N'Golo Kante, či Kalidou Koulibaly.