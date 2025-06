Hviezdny Čech Ondra sa rozlúčil s bouldrovou kariérou

Praha 7. júna (TASR) - Česká lezecká hviezda Adam Ondra sa na svetovom pohári v Prahe rozlúčil so svojou úspešnou boulderingovou kariérou. Ďalej sa bude sústrediť na lead, v ktorom získal tri z piatich svetových titulov.



„Páčilo sa mi to. Bola to skvelá kombinácia všetkých štýlov a dobre nás to roztriedilo. Aj keď tá jednotka a štvorka boli naozaj náročné. Je však jasné, že vyladiť ten správny level je pre staviteľov mimoriadne ťažká úloha,“ skonštatoval tesne po semifinálovom boji najlepší svetový skalolezec. Ondru prišlo napriek chladnému počasiu a dažďu podporiť mnoho fanúšikov, no do večerného finále sa nedostal. Získal dve zóny a jeden TOP a z celkovým počtom 44,4 b. obsadil spoločné 15. miesto. Na bouldering sa síce nikdy špeciálne nesústredil, no napriek tomu sa zaradil aj medzi najväčšie svetové hviezdy dnes už samostatnej olympijskej disciplíny.



„Ono je to špecifické ešte aj tým, že keď som začínal v juniorskej kategórii, zameriaval som sa na lezenie na obtiažnosť. Keď som si však vyskúšal aj boulder, šlo mi to v podstate aj bez nejakého špeciálneho tréningu. A až potom, keď sa začal stavať trocha iný štýl tak som sa musel viac pripravovať aj na boulder. Pravda je však taká, že tento moderný štýl som nikdy nedobehol,“ priznal Ondra pre SHS James.



Napriek tomu, že bouldering nebol nikdy na vrchole jeho priorít, získal v tejto disciplíne naozaj veľa. „Mám na túto kariéru krásne spomienky a dodnes si najviac cením zisk titulu majstra sveta v roku 2014,“ poznamenal brnenský rodák, ktorý si SP v Prahe užil po tretí raz v rade. „To, že sa toto podujatie koná v Prahe je pre celé české lezenie mimoriadne dôležité. A verím, že to bude mať pozitívny efekt na našu mládež a talenty,“ dodal Ondra, ktorý sa bude z pohľadu športového lezenia budúcnosti venovať už iba disciplíne lead, čiže lezeniu na obtiažnosť. V roku 2027 by chcel zabojovať o cenné kovy v rodnom Brne a následne aj na olympijských hrách v Los Angeles 2028.