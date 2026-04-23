HVIEZDNY HOKEJISTA UKONČIL KARIÉRU: Vyhral dvakrát Stanleyho pohár
Los Angeles Kings si ho vybrali v prvom kole draftu v roku 2006 z celkového 17. miesta.
Autor TASR
Los Angeles 23. apríla (TASR) - Americký hokejista Trevor Lewis ukončil po 17 sezónach kariéru v zámorskej NHL. Tridsaťdeväťročný útočník odohral štrnásť ročníkov v klube Los Angeles Kings a s „kráľmi“ sa tešil aj dvakrát zo zisku Stanleyho pohára (2012 a 2014).
Lewis hral v profilige naposledy počas minulej sezóny, keď sa zapojil do 60 duelov a pripísal si 12 bodov (6+6). Kings si ho vybrali v prvom kole draftu v roku 2006 z celkového 17. miesta, v NHL pôsobil aj v Calgary a vo Winnipegu. V januári 2025 odohral proti Tampe svoj jubilejný tisíci zápas v základnej časti. Kariéru ukončil s 237 kanadskými bodmi (104+133) v 1034 zápasoch základnej časti, v play off pridal 28 bodov (13+15) v 106 súbojoch. S reprezentáciou USA získal v roku 2015 bronz na svetovom šampionáte v Česku.
Lewis hral v profilige naposledy počas minulej sezóny, keď sa zapojil do 60 duelov a pripísal si 12 bodov (6+6). Kings si ho vybrali v prvom kole draftu v roku 2006 z celkového 17. miesta, v NHL pôsobil aj v Calgary a vo Winnipegu. V januári 2025 odohral proti Tampe svoj jubilejný tisíci zápas v základnej časti. Kariéru ukončil s 237 kanadskými bodmi (104+133) v 1034 zápasoch základnej časti, v play off pridal 28 bodov (13+15) v 106 súbojoch. S reprezentáciou USA získal v roku 2015 bronz na svetovom šampionáte v Česku.