HVIEZDY EURO: Šiesty turnaj Ronalda, premiéra Bellinghama či Wirtza

Anglický futbalista Jude Bellingham na tréningu Realu Madrid v pondelok 27. mája 2024. Foto: TASR/AP

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe v národnom tréningovom centre francúzskeho národného tímu pred ME vo futbale, 3. júna 2024 vo francúzskom Clairfontaine. Foto: TASR/AP

Hráč Realu Madrid Luka Modrič dvíha trofej po víťazstve vo finálovom zápase futbalovej Ligy majstrov Borussia Dortmund - Real Madrid na štadióne Wembley v Londýne v sobotu 1. júna 2024. Foto: TASR/AP

Belgický hráč Romelu Lukaku (vzadu) strieľa cez luxemburského brankára Anthonyho Morisa v prípravnom zápase Belgicko - Luxembursko v Bruseli 8. júna 2024. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Na európskom futbalovom šampionáte v Nemecku sa predstavia hviezdy Cristiano Ronaldo či Luka Modrič. Po skvelých sezónach v kluboch si premiérovo na ME zahrajú aj mladíci Jude Bellingham, Florian Wirtz či suverénne najmladší hráč turnaja Lamine Yamal, ktorý môže pokoriť niekoľko rekordov šampionátu.Rozprávkovú sezónu má za sebou Bellingham, ktorý sa rýchlo etabloval v Reale Madrid a patril medzi najlepších hráčov celej sezóny. Hneď vo svojej premiérovej sezóne v drese "bieleho baletu" získal titul v La Lige i v Lige majstrov. Od úvodu ligového ročníka sa zaradil aj k najlepším strelcom súťaže a na konci sezóny mal za 28 odohratých duelov na konte 19 presných zásahov, čo mu v tabuľke strelcov stačilo na tretiu pozíciu. Ďalšie štyri góly pridal v LM, v ktorej Madridčania získali už svoj 15. titul, keď vo Wembley uspeli proti Bellinghamovmu bývalému zamestnávateľovi - Borussii Dortmund. Dvadsaťročný Angličan odohral v kvalifikácii ME štyri stretnutia, v ktorých sa do streleckej listiny nezapísal. Počas troch prípravných stretnutí skóroval dvakrát, raz do siete Belgicka (2:2) a raz pri víťazstve nad Škótskom (3:1). Bellingham sa postupne vypracoval až na najhodnotnejšieho svetového hráča, keďže podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com má trhovú hodnotu 180 miliónov eur. Rovnakú "cenovku" si vyslúžili spomedzi Európanov aj nórsky zakončovateľ Erling Haaland z Manchestru City či Kylian Mbappe z Paríža Saint-Germain, ktorý bude od nasledujúcej sezóny spoluhráčom Bellinghama na Santiago Bernabeu.Haaland sa s Nórskom na kontinentálny šampionát neprebojoval, no Mbappe bude patriť medzi najväčších ašpirantov na zisk Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca. Dvadsaťpäťročný útočník "Les Bleus" má za sebou siedmu sezónu v drese Paríža Saint-Germain a po vypršaní zmluvy Park princov opustil. V rozlúčkovom ročníku dopomohol PSG k double, v lige nastrieľal 27 gólov v 29 zápasoch a šiestykrát v sérii získal ocenenie pre najlepšieho strelca Ligue 1. Po osem presných zásahov zaznamenal vo Francúzskom pohári, LM a gólom prispel aj k víťazstvu v domácom Superpohári. Na medzinárodnom fóre potiahol národný tím deviatimi presnými zásahmi v kvalifikácii ME. Hetrik zaznamenal pri zdrvujúcom víťazstve 14:0 nad Gibraltarom, ktoré bolo pre Francúzov najvyššie v histórii kvalifikácií ME.Medzi hráčov, ktorí zaznamenali raketový progres, nepochybne patrí Wirtz z Nemecka. Dvadsaťjedenročný stredopoliar bol ústrednou postavou výnimočného príbehu Bayeru Leverkusen. "Famaceuti" ukončili v Bundeslige 11 rokov trvajúcu hegemóniu Bayernu Mníchov a zaznamenali historický titul. Nový nemecký šampión prehral jediný duel a svoju neuveriteľnú sériu bez prehier pretrhol až v 52. stretnutí sezóny vo finále Európskej ligy proti Atalante Bergamo (0:3). Wirtz nastrieľal v ligovom ročníku 11 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Bilanciu štyri góly a štyri asistencie zaznamenal v EL a tromi presnými zásahmi sa podieľal na spečatení double v Nemeckom pohári. Za reprezentáciu si pripísal 12 štartov a v marci strelil víťazný gól proti Francúzom. Počas sezóny sa vypracoval na najcennejšieho nemeckého hráča (130 miliónov eur).Sezóna v Bundeslige vyšla aj anglickému útočníkovi Harrymu Kaneovi. Ten po prestupe z Tottenhamu potvrdil povesť kanoniera a hneď v prvej sezóne nastrieľal za Bayern až 36 ligových gólov a ovládol tabuľku strelcov. Okrem streleckej potencie si však priniesol z Londýna aj smolu na získavanie trofejí. Do metropoly Bavorska prišiel po jedenástich rokoch strávených v drese "kohútov", s ktorými nezískal žiadny pohár. Už pár dní po príchode do Bayernu zaznamenal s novým zamestnávateľom prvú prehru v boji o trofej, keď Mníchovčania podľahli v Superpohári Lipsku (0:3). Bayern v lige skončil až tretí a Kaneov sen na premiérovú trofej sa rozplynul pred bránami finále Ligy majstrov, keď najúspešnejší nemecký tím stroskotal na neskoršom šampiónovi Reale. Zisk titulu majstra Európy je tak motiváciou nielen pre Anglicko, ktoré nikdy EURO nevyhralo, ale aj pre Kanea.Trofej Henriho Delaunaya za víťazstvo na ME by chcel druhýkrát v kariére získať Portugalčan Cristiano Ronaldo. Tridsaťdeväťročný útočník v Nemecku obhajuje Zlatú kopačku spred troch rokov, keď mu na prvenstvo medzi strelcami stačilo päť gólov. Majster Európy z roku 2016 má za sebou druhú sezónu mimo európskych trávnikov. V drese saudskoarabského klubu Al-Nassr prekonal rekord v počte gólov (35) v jednej sezóne tamojšej Pro League. Tím päťnásobného držiteľa Zlatej lopty v tabuľke nestačil na Al-Hilal, ktorý ovládol súťaž so 14-bodovým náskokom pred Al-Nassr. Ronalda čaká šiesty kontinentálny šampionát a na predošlých piatich nastrieľal spolu 14 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov.Kapitánov Chorvátov Luka Modrič sa predstaví na svojich piatych ME, ktoré budú pravdepodobne jeho posledné v kariére. Tridsaťosemročný stredopoliar Realu Madrid bude chcieť preniesť úspechy Chorvátov zo svetových šampionátov na európsku pôdu. "Vatreni" zaznamenali počas Modričovej éry najlepšie umiestnenie v roku 2008, keď sa dostali do štvrťfinále a obsadili konečnú piatu priečku. Na ďalších turnajoch vypadli raz v skupinovej fáze a dvakrát stroskotali ešte pred bránami štvrťfinále. Naopak, na uplynulých MS v Katare získali bronz a štyri roky predtým v Rusku prehrali vo finále. Modrič má za sebou sezónu, počas ktorej nastupoval prevažne v pozícii žolíka z lavičky. Na svoje konto si pripísal 32 štartov v La Lige, ako aj ďalších 11 v LM. V zostave trénera Zlatka Daliča však tvorí neodmysliteľnú súčasť stredu poľa, čo dokázal už v generálke na EURO, keď sa podieľal gólom z penalty na víťazstve Chorvátov nad Portugalcami (2:1).Stále iba 16-ročný španielsky krídelník Yamal má za sebou už prvú kompletnú sezónu za FC Barcelona. V zostave "Blaugranas" sa vypracoval na stabilného člena a vyslúžil si dôveru kormidelníka Xaviho Hernandeza, ktorý mu dal šancu už ako 15-ročnému v ročníku 2022/23. Yamal nenastúpil v La Lige iba raz a za 37 stretnutí strelil päť gólov, ku ktorým pridal rovnaký počet asistencií. Všetkých 10 duelov odohral v LM, no bez gólového zápisu. Už v októbri minulého roka sa stal najmladším strelcom v najvyššej španielskej súťaži. Následne sa mu rovnaký počin podaril aj v národnom tíme, keď pri svojom debute proti Gruzínsku (7:1) strelil gól a vo veku 16 rokov a 57 dní prekonal dovtedajší rekord klubového spoluhráča Gaviho. Produkt slávnej katalánskej akadémie La Masia si pripísal dva góly v kvalifikácii ME. V marcovom asociačnom termíne zaznamenal asistenciu v zápase proti Brazílii (3:3) a dve gólové prihrávky predviedol aj v generálke na ME proti Severnému Írsku (5:1). Historický zápis môže prekonať aj na šampionáte v Nemecku, ak nastúpi na zápas, stane sa najmladším hráčom, ktorému sa to podarilo. Tento rekord drží v súčasnosti Poliak Kacmer Kozlowski, ktorý nastúpil na predošlom turnaji vo veku 17 rokov a 246 dní. Yamal prekoná rekord aj v prípade, že sa strelecky presadí. Tento míľnik z roku 2004 drží Johan Vonlanthen zo Švajčiarska (18 rokov, 141 dní).Medzi zaujímavé mená patrí dvojica hráčov Lipska. Ťahúňmi svojich reprezentácií budú útočník Benjamin Šeško zo Slovinska a ofenzívny stredopoliar Xavi Simons z Holandska. Šeško má za sebou premiérovú sezónu v Bundeslige po prestupe z Red Bull Salzburg. Dvadsaťjedenročný zakončovateľ potvrdil svoj potenciál a v ligovom ročníku nastrieľal 14 gólov, pričom ďalšie dva pridal v Nemeckom pohári aj LM. Počas kvalifikačného cyklu bol s piatimi presnými zásahmi najlepší strelec Slovincov a formu na turnaj v Nemecku si naladil v závere klubovej sezóny sériou, keď skóroval sedemkrát za sebou. Simons absolvoval ďalšie hosťovanie z PSG a po skvelej sezóne v PSV Eindhoven sa dokázal uchytiť aj v kvalitnejšej Bundeslige. Počas sezóny odohral 32 duelov, v ktorých sa strelecky presadil osemkrát a na 11 gólov prihral.Slováci budú v E-skupine čeliť Belgicku, Ukrajine a Rumunsku. Belgičanov ťahal počas kvalifikácie útočník Romelu Lukaku, ktorý zaznamenal 14 presných zásahov, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov. Výbornú prvú sezónu v Manchestri City má za sebou aj jeho krajan Jeremy Doku, ktorý odohral za Citizens 29 stretnutí s bilanciou tri góly a osem asistencií. Ukrajinci sa budú spoliehať na najlepšieho kanoniera španielskej La Ligy - Arťoma Dovbyka. Útočník Girony vsietil 24 ligových gólov a prispel k historickému postupu katalánskeho klubu do LM.