Hviezdy sa zapojili kampane FIFA a WHO, Alisson: Dodržujte pokyny

Ženeva 23. marca (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odštartovala spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) kampaň "Vykopnime koronu".



Futbalové hviezdy ako Lionel Messi z Barcelony či brankár Liverpoolu Alisson Becker chcú prostredníctvom videa vo viacerých jazykoch pozdvihnúť povedomie o piatich dôležitých bodoch v boji s koronavírusom. "Som rád, že som súčasťou tohto hnutia. Ľudia potrebujú pravdivé informácie. Dodržujte pokyny miestnych autorít a WHO. Môžeme im veriť," uviedol Alisson.



Vo videokampani viacero futbalových hviezd pripomína, čo je dôležité v boji s koronavírusom - umývať si ruky mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom, kýchať a kašľať do rukávov a nie do dlaní, nedotýkať sa prstami očí, nosa a úst, dodržiavať odstup od ďalších ľudí a v prípade, že sa necítite dobre, treba zostať doma. "Vírus ukazuje, akí sme zraniteľní a aký prepojený je svet. Potrebujeme globálne riešenia," povedal prezident FIFA Gianni Infantino, ktorý už predtým venoval WHO 10 miliónov dolárov z fondov federácie. Informovala agentúra SID.



Celosvetovo je v 195 krajinách/územiach potvrdených viac ako 372-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 16.300 osôb.