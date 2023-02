Hviezdy týždňa v NHL sú Panarin, Karlsson a Keller

New York 13. februára (TASR) - Krídelník Artemij Panarin z New Yorku Rangers sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL. Ďalšími ocenenými sú obranca Erik Karlsson zo San Jose Sharks a útočník Clayton Keller z Arizony Coyotes. Všetci traja sa predstavili aj v nedávnej All Star exhibícii na Floride.



Panarin nazbieral v hodnotenom období 9 bodov v štyroch stretnutiach za štyri góly a päť asistencií. Aj vďaka nemu mali Rangers v minulom týždni stopercentnú bilanciu. Najviac zažiaril v sobotu, keď sa štyrikrát strelecky presadil v zápase proti Caroline (6:2) a v NHL sa dostal cez 200-gólovú hranicu. Hetrikom sa sám postaral o obrat v skóre z 1:2 na 4:2, pridal aj asistenciu a premiérovo v kariére zažil štvorgólový i päťbodový večer.



Karlsson si v troch stretnutiach v uplynulom týždni pripísal sedem bodov za dva góly a päť asistencií. Tri body zaznamenal zhodne v súbojoch proti Tampe Bay (4:3) i proti Washingtonu (4:1). V kanadskom bodovaní profiligy sa vyšplhal už na piatu priečku so 73 bodmi (18+55), keď sa na 70-bodovú métu dostal najrýchlejšie spomedzi zadákov od čias Paula Coffeyho v sezóne 1988/1989. V tejto sezóne je najlepší medzi obrancami v góloch, asistenciách i bodoch.



Keller potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho hráča Arizony ziskom siedmich bodov (3+4) v troch súbojoch. Tri body si pripísal proti Chicagu (3:4 pp) a St. Louis (5:6 pp) a v NHL sa prehupol cez 300-bodovú métu.