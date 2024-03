Hyman a Reinhart strelili prvýkrát 50 gólov v sezóne

New York 25. marca (TASR) - Hokejoví útočníci Zach Hyman a Sam Reihnart prvýkrát v kariére dosiahli na métu 50 gólov v sezóne. Obaja ju prekonali v zápasoch v noci na pondelok. Hyman dosiahol jubilejný gól na ľade Ottawy, keď v presilovke zvýšil na priebežných 3:1, no Oilers napokon prehrali 3:5. Stal sa tretím najstarším hráčom v histórii NHL s premiérovou 50-gólovou sezónou v kariére. V deň zápasu proti Ottawe mal 31 rokov a 289 dní.



Vo vyššom veku zavŕšil prvé 50-gólové ročníky iba útočník Bostonu Johny Bucyk v sezóne 1970/1971 (35 rokov, 308 dní) a Joe Mullen z Calgary v ročníku 1988/1989 (32 rokov, 33 dní).



"Toto je míľnik, o ktorom si asi nikto nemyslel, že ho niekedy dosiahnem. Je to šialené. Veľmi mi k nemu pomohli spoluhráči. Mám šťastie, že hrám s naozaj špeciálnymi hokejistami, najmä s Connorom (McDavidom, pozn.). Bez neho by som nebol v tejto pozícii," uviedol Hyman, pre ktorého je prebiehajúca sezóna tretia v drese Oilers. Predtým pôsobil vo farbách Toronta, no už v prvom ročníku po príchode do Edmontonu si 27 gólmi a 54 bodmi vytvoril osobné maximum. V ďalšej sezóne 2022/2023 ho vylepšil na 36 gólov a 80 bodov. V prebiehajúcom ročníku má okrem 50 gólov aj 19 asistencií. Ak si udrží súčasné tempo, mohol by na konci základnej časti atakovať 60-gólovú hranicu.



Reinhart sa stal iba druhým hráčom v histórii klubu Florida Panthers, ktorý strelil 50 gólov v sezóne. Prvým bol Pavel Bure v ročníku 1999/2000, keď zaznamenal celkovo 58 presných zásahov. Na 50-gólovú métu sa dostal aj v sezóne 2000/2001, v ktorej nazbieral 59 gólov. Aj v Reinhartovom prípade platí, že bodovo najúspešnejšie sezóny zažil až po výmene z klubu, v ktorého farbách vstúpil do NHL. Buffalo poslalo Reinharta v lete 2021 na Floridu a už v prvej sezóne v drese "panterov" si 82 bodmi a 33 gólmi vytvoril osobné maximum. Nový "osobák" prekonal práve dvoma gólmi v nočnom zápase na ľade Philadelphie (4:1), po 71 zápasoch má bilanciu 50 gólov a 33 asistencií.



Kapitán hokejistov Washingtonu Alexander Ovečkin prispel dvoma gólmi k víťazstvu nad Winnipegom 3:0. Najmä vďaka fazóne z uplynulých piatich zápasov, v ktorých strelil osem gólov, má na konte už 26 presných zásahov. Je to pre neho už 18. ročník v kariére, v ktorom strelil minimálne 25 gólov. Vyrovnal sa tak druhému v poradí Jaromírovi Jágrovi. Viac ročníkov s 25 gólmi dosiahol iba Gordie Howe (20). Ovečkin nestrelil 25 gólov iba v jednej zo svojich 19 sezón. V skrátenom ročníku 2020/2021 dosiahol v 45 zápasoch 24 presných zásahov.



Obranca Kaiden Guhle pomohol troma kanadskými bodmi za gól a dve asistencie k víťazstvu Montrealu na ľade Seattlu 5:1. Všetky dosiahol už v prvej tretine a stal sa druhým najmladším hráčom v histórii Canadiens s troma bodmi v jednej tretine. Klubový rekord drží Mathieu Schneider, ktorý podobný výkon dosiahol vo veku 20 rokov a 274 dní. Guhle mal v deň zápasu 22 rokov a 66 dní.