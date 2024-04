Hyman dal prvý hetrik v play off, Henrique sa zapísal do histórie

New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Edmontonu víťazne vstúpili do play off NHL, pričom na domácom triumfe 7:4 nad Los Angeles sa výrazne podieľali dvaja jeho hráči. Zach Hyman strelil svoj prvý hetrik v play off a pridal k nemu aj asistenciu, kapitán Connor McDavid mu prihral na všetky tri góly a na triumfe sa podieľal celkovo piatimi asistenciami.



Hyman otvoril skóre v 7. minúte po tom, ako sa McDavid spin-o-ramou efektne zbavil protihráča a našiel ho pred bránkou. Na začiatku druhej tretiny zvýšil na 3:0 a v tretej časti zavŕšil v presilovke svoj hetrik, keď upravil na 6:2. "V tejto fáze sezóny sme takí sústredení na víťazstvá, že nie je vôbec podstatné, kto dá gól," uviedol pre nhl.com Hyman, ktorý bol v základnej časti s 54 presnými zásahmi najlepší strelec tímu a celkovo tretí najlepší kanonier súťaže. "Samozrejme, góly sú dôležitá súčasť mojej hry v tejto sezóne a je dôležité, že dokážem produkovať body. Všetci však ťaháme za jeden koniec povrazu. Celý tím podal úžasný výkon a dosiahli sme cenné víťazstvo."



McDavid je iba trinásty hráč histórie a štvrtý v dejinách Oilers, ktorý v jednom zápase play off nazbieral päť asistencií. Naposledy sa to pred ním podarilo Geoffovi Courtnallovi v drese St. Louis Blues v apríli 1998. Ligový rekord je šesť asistencií v jednom stretnutí vyraďovačky, spoločne ho držia Wayne Gretzky a Mikko Leinonen.



Kým Oilers premenili tri zo štyroch presiloviek, Kings ani jednu z dvoch. Evan Bouchard mal v zápase bilanciu 0+4 a stal sa iba druhým obrancom v histórii kanadského klubu, ktorý zaznamenal minimálne štyri asistencie v jednom stretnutí play off. Napodobnil výkon legendárneho Paula Coffeyho, ktorý to dokázal dvakrát.



"Olejári" vstúpili do série play off víťazne v domácom prostredí prvýkrát od roku 1990. Ukončili šnúru siedmich prehier v úvodných dueloch vyraďovacích sérií. Leon Draisaitl a Adam Henrique prispeli k výhre zhodne gólom a asistenciou. Henrique, ktorý prišiel do Edmontonu pred uzávierkou výmen z Anaheimu, sa postaral o nový ligový rekord v bojoch o Stanleyho pohár. Naposledy predtým skóroval v play off pred 4333 dňami, keď dal gól v šiestom dueli finále v roku 2012 v drese New Jersey. Žiadny iný hráč nezažil také dlhé čakanie na gól vo vyraďovačke. Pokoril tým doterajší rekordný zápis Craiga Ludwiga (4079 dní).



Kapitán "kráľov" Anže Kopitar nastúpil na 93. duel v play off, čím sa v klubovej histórii osamostatnil na druhom mieste, keď sa odpútal od Dustina Browna, Davea Taylora a Jonathana Quicka. Klubový rekord drží Luc Robitaille (94), Kopitara od neho delí už len jeden štart.



Toronto uspelo v druhom zápase 1. kola na ľade Bostonu 3:2 a vyrovnalo stav série na 1:1. Maple Leafs tak ukončili osemzápasovú šnúru prehier s Bruins (v základnej časti i play off), ktorá trvala od januára 2023. Víťazným gólom a dvomi asistenciami sa na triumfe podieľal kanonier Auston Matthews. Americký center zažil svoj štvrtý trojbodový zápas vo vyraďovačke. V celej histórii klubu ich mali viac len dvaja hráči - Doug Gilmour (10) a Darryl Sittler (7).



Jeden gól Toronta dal aj Max Domi a napodobnil tak svojho otca Maxa, ktorý v minulosti takisto skóroval v play off vo farbách Maple Leafs. Stali sa iba deviatou dvojicou otec - syn v ligovej histórii, ktorá sa gólovo presadila v bojoch o Stanleyho pohár v drese rovnakého klubu.



David Pastrňák strelil už svoj ôsmy gól do siete Toronta v zápasoch play off. To je najviac spomedzi aktívnych hráčov, český krídelník vyrovnal zápis spoluhráča Jakea DeBruska.



Carolina otočila nočný duel s NY Islanders z 0:3 na 5:3 a vedie vo štvrťfinále Východnej konferencie 2:0 na zápasy. Domáci Sebastian Aho a Jordan Martinook skórovali v tretej tretine v rozpätí deviatich sekúnd, čím sa postarali o klubový rekord. Žiadni iní dvaja hráči "hurikánov" v play off nedali góly v takom krátkom časovom rozmedzí. Carolina dokázala zvrátiť zápas vyraďovacej časti, v ktorom prehrávala o tri góly, už tretíkrát v histórii. Prvýkrát to predviedla v roku 2002 vo štvrtom dueli konferenčného semifinále proti Montrealu (4:3 pp) a potom o štyri roky neskôr v úvodnom súboji finále Stanleyho pohára proti Edmontonu (5:4).