Hyman rozhodol v predĺžení o výhre Edmontonu, Rangers zdolali Boston

NHL - výsledky:



New York Rangers - Boston 3:2, Chicago - Edmonton 3:4 pp, Los Angeles - Montreal 3:2 v 3. tretine

New York 6. februára (TASR) - Hokejisti Edmontonu zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení a pripísali si druhý triumf za sebou. Oilers síce prišli v tretej tretine o dvojgólový náskok, v druhej minúte extračasu však rozhodol o ich triumfe v presilovke Zach Hyman. NY Rangers zdolali Boston 3:2 a už len štyri body ich delia od postupových pozícií vo Východnej konferencii. Rozhodujúci gól vsietil v 52. minúte v oslabení Chris Kreider.Na víťazstve Edmontonu sa podieľali zhodne gólom a asistenciou Leon Draisaitl a Jeff Skinner. V drese Blackhawks mal rovnakú bilanciu Ryan Donato, Teuvo Teräväinen si pripísal dve asistencie. Blackhawks utrpeli tretiu v rade a jedenástu z uplynulých trinástich stretnutí.Rangers dosiahli druhý triumf za sebou a vracajú sa do hry o play off. Kreiderovi prihral na víťazný gól Mika Zibanejad, ktorý zaznamenal dve asistencie. V uplynulých troch stretnutiach nazbieral šesť bodov (1+5). Prvý gól Bruins dal David Pastrňák, český kanonier bodoval v 12. zápase v rade, získal v nich 11 gólov a 14 asistencií. Boston má na na východe 60 bodov, rovnako ako Tampa Bay na pozícii s druhou voľnou kartou, Rangers na nich strácajú štyri body.