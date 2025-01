Hyman s rodinou sa stali vlastníkmi Brantfordu v juniorskej OHL

Toronto 13. januára (TASR) - Kanadský hokejista Zach Hyman s jeho rodinou sa stali vlastníkmi klubu Brantford Bulldogs v juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). Tridsaťdvaročný útočník Edmontonu Oilers kúpil tím od odchádzajúceho majiteľa Michaela Andlauera, ktorý je aj väčšinovým vlastníkom tímu Ottawa Senators (NHL) a Belleville Senators v AHL.



"Hokej je pre moju rodinu viac ako len hra. Učí našu mládež o dôležitosti tímovej práce a spája komunity. Som pokorný a veľmi si vážim dôveru, ktorú do mňa Michael vložil, aby som pokračoval v jeho neuveriteľnom odkaze s takou slávnou značkou. Ďakujem Ontario Hockey League za to, že mi dala príležitosť. Je pre mňa cťou pracovať s takou neuveriteľnou skupinou ľudí a už sa neviem dočkať, kedy začnem," uviedol podľa webu TSN.ca. Rada guvernérov ligy prevod schválila počas pondelkového zasadnutia.



Pod Andlauerovým vedením získali Bulldogs titul v rokoch 2018 a 2022. "Bolo mi cťou byť majiteľom klubu, ktorý získal dve majstrovské trofeje a odštartoval kariéru mnohých úspešných hráčov v NHL. Viem, že nové vlastníctvo rodiny Hymanovcov bude naďalej prinášať úspechy pre organizáciu Brantford Bulldogs," povedal Andlauer. V tíme pôsobili napríklad Robert Thomas (St. Louis Blues) i Mason McTavish (Anaheim Ducks) a niekoľko ďalších známych mien.



Hyman od roku 2021 pôsobí v Edmontone. V minulej sezóne bol s 54 gólmi tretí najlepší strelec v základnej časti. Skúsený útočník pridal v play off ďalších 16 presných zásahov a pomohol Oilers dostať sa až do finále. V boji o Stanleyho pohár však prehrali s Floridou Panther 3:4 na zápasy. S Edmontonom má zmluvu až do ročníka 2027/28.