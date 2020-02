Ivona Fialková po najlepšom výkone sezóny: Spadol mi kameň zo srdca

Anterselva 14. februára (TASR) - Nebyť poslednej rany, mohlo to byť aj na medailu, no v biatlone sa nehrá na "keby bolo keby". Aj preto bola Ivona Fialková s 9. miestom v šprinte nadmieru spokojná. Zlomila ním doteraz nie príliš vydarenú sezónu a navyše si vyrovnala najlepší výsledok v kariére. Cení si ho ale viac, keďže prišiel na majstrovstvách sveta.



Deviatu priečku dosiahla predtým len raz, v roku 2018 v Holmenkollene taktiež v šprinte. "Tu som to chcela pokoriť, nakoniec som to len dorovnala, ale keďže sú to majstrovstvá sveta, tak si to vážim o niečo viac," povedala. V Anterselve bola k zlepšeniu veľmi blízko, ak by trafila posledný terč v stojke, jediný, ktorý nesklopila, mohla bojovať o medaily. "Išla som na istotu, strieľala som pomaly, ale tá posledná rana ma bude ešte strhávať zo sna," povedala hneď po príchode do cieľa.



Keď z nej už opadol adrenalín, neskrývala veľkú radosť z jednoznačne najlepšieho výsledku v sezóne. Ten zmazala všetky doterajšie vystúpenia. "Všetci vždy šperkujú formu na majstrovstvá sveta alebo olympiádu. Aj keď sa nedarí celú sezónu a práve na tých pretekoch, ktoré sú jej vrcholom, sa to podarí, tak sa zmaže všetko, čo bolo predtým. Padol mi kameň zo srdca, aj taký tlak, že potrebujem niečo dokázať a teraz si to môžem viac užívať," povedala pre TASR.



V doterajšej sezóne bola najvyššie 27. ešte v úvode ročníka a nedokázala zladiť všetky súčasti úspešného výkonu do jedného celku. "Je to aj také zadosťučinenie, že viem bojovať s najlepšími. Mala som pekné bežecké výkony a vždy ma zradila streľba. Teraz sa to konečne zladilo."



V nadmorskej výške nad 1600 metrov nešla od začiatku naplno, ale rozhodla sa taktizovať. "Za posledné roky som sa poučila, že v Anterselve nemôžem ísť prvé dve kolá naplno, pretože by sa mi triasli nohy, ruky a nič by som netrafila. Šetrila som sily, zameriavala som sa iba na streľbu a v poslednom kole som už do toho mohla dať všetko. Síce to nebol bežecký výkon, aký by som očakávala, ale v spojení s tou streľbou a umiestnením to treba brať ako úspešný celok."



Do nedeľňajšej stíhačky vyštartuje z deviateho miesta s mankom 44,2 sekúnd na víťaznú Martu Olsbuovú Röiselandovú z Nórska. Na tretiu Češku Luciu Charvátovú má manko len 23 sekúnd a chce sa pobiť o dobrý výsledok. "Aj keď sa mi najviac darí v šprintoch, tak stíhačka je moja najobľúbenejšia. Sú to kontaktné preteky, niečo úplne iné, ale aj tam treba taktizovať. Päť kôl, vysoká nadmorská výška, bude to náročné. Všetko sa bude odvíjať od prvých dvoch položiek, pretože, ak tam nestrelíte dobre, prídete o kontakt s čelom a už je to nemožné dobehnúť. Ešte to preberiem s trénermi, ale asi pôjdem modelom ako teraz, ísť na 90%, odstrieľať a v poslednom kole si to rozdať so súperkami," uviedla.



Úspešný výsledok dodal Ivone Fialkovej motiváciu nielen do prebiehajúcej sezóny, ale aj do tých ďalších. Zameriava sa hlavne na zimné olympijské hry v roku 2022 v Pekingu: "To je taký môj cieľ, dovtedy by som chcela potiahnuť kariéru. Nebudem hovoriť, čo bude potom. To vidím, ako taký svoj posledný bod, na ktorý sa pripravujem. Olympiáda je sen všetkých športovcov a uspieť na nej ten úplne najväčší. Potom bude všetko otvorené podľa toho, ako na tom budem fyzicky, aké budem mať výsledky a čo sa ešte udeje," dodala.