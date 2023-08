Schranz strelil dva góly, pomohol Slavii k triumfu nad Dniprom

prvé zápasy 3. predkola EL:



FK Karabach - HJK Helsinki 2:1 (0:0)



Žalgiris Vilnius - BK Häcken 1:3 (0:1)



Slavia Praha - Dnipro-1 3:0 (2:0) /I. Schranz odohral celý zápas, v 5. a 37. min skóroval, M. Tomič na lavičke (obaja Slavia) náhradníkov/



Šeriff Tiraspoľ - BATE Borisov 5:1 (2:0)



Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Schranz sa výrazne zaslúžil o víťazstvo Slavie Praha nad Dnipro-1 3:0 v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy. V domácom stretnutí strelil prvé dva góly českého vicemajstra.Schranz nastúpil na pravom krídle a za "zošívaných" odohral celý zápas. Skóre v Edene otvoril už v 5. minúte, keď v päťke šikovne tečoval do siete center Lukáša Masopusta. Druhý gólový moment prišiel v 37. minúte. Loptu z rohového kopu predĺžil na zadnú žrď hlavičkujúci Mick van Buren a slovenský reprezentant ju zblízka poslal nekompromisne do odkrytej brány. V 51. minúte dopravil loptu do siete aj Václav Jurečka, ale jeho gól neplatil pre ofsajd. Slavia síce od 58. minúty dohrávala s 10 hráčmi, keď Igoh Ogbu dostal červenú kartu po tom, ako vo výskoku trafil kopačkou súpera, ale aj v oslabení dokázali domáci skórovať. Triumf spečatil v 81. minúte Conrad Wallem. Ďalší Slovák v drese pražského tímu Michal Tomič do hry nezasiahol.Odveta sa uskutoční o týždeň 17. augusta v Košiciach, kde našiel ukrajinský tím prechodný domov pre vojnový stav vo svojej krajine. Zdolaný z tohto súboja sa stretne v play off o skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy (EKL) s víťazom dvojzápasu Lech Poznaň - FC Spartak Trnava.K postupu do play off o skupinovú fázu EL sa výrazne priblížil aj úradujúci švédsky majster BK Häcken. V úvodnom zápase 3. predkola zvíťazil na pôde litovského Žalgirisu Vilnius 3:1 a vytvoril si tak výbornú pozíciu pred odvetou. V ďalšom stretnutí si azerbajdžanský zástupca FK Karabach poradil v Baku s HJK Helsinki 2:1.