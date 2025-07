I. Williams je prvý hráč tmavej pleti, ktorý sa stal kapitánom Bilbaa

Madrid 29. júla (TASR) - Ghanský futbalový reprezentant Inaki Williams sa stal prvým hráčom tmavej pleti, ktorý bude nosiť kapitánsku pásku v španielskom tíme Athletic Bilbao. Podľa vlastných slov si túto poctu cení o to viac, že v spoločnosti dostáva čoraz viac podpory hlas krajnej pravice.



Tridsaťjedenročný krídelník a jeho mladší brat Nico sú jednými z prvých černošských hráčov v histórii klubu. Dôvodom je, že Bilbao takmer výlučne angažuje futbalistov z Baskicka a priľahlých oblastí. Obaja bratia sa narodili a celý život žijú v Španielsku, ale ich rodičia pochádzajú z Ghany. „Veľa to pre mňa znamená. Zdá sa, že je to osud, že som sa pred 31 rokmi narodil mame a otcovi v Bilbau,“ uviedol Williams podľa agentúry AP.



Spoločne so svojím bratom Nicom čelil v Španielsku množstvu rasistických urážok. „Máme šťastie, že zastupujeme mnohých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia, aby si zarobili na živobytie. To, že môžeme byť príkladom v Baskicku a Španielsku je pre nás dôležité. Pochádzame zo skromných rodín a možnosť vyjadriť to je dobrá pre všetkých. Zdá sa, že krajná pravica je v móde a tí z nás, ktorí majú hlas, musia neustále pracovať, zdolávať bariéry a dokazovať ľuďom, že sa mýlia,“ pokračoval Williams.



Obaja súrodenci si prešli mládežníckou akadémiou Bilbaa. Na klubovej úrovni sú síce spoluhráči, ale zatiaľ čo Inaki reprezentuje Ghanu, 23-ročný Nico si oblieka dres Španielska.