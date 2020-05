Tréner Iachini nepodporuje skoršie začatie tréninov niektorých tímov

Florencia 2. mája (TASR) - Trénerovi futbalistov Fiorentiny Giuseppemu Iachinimu sa nepáči, že niektoré kluby talianskej Serie A budú môcť začať s tréningom skôr ako ostatné.



"Futbal je šport založený na loajalite. Medzi kolegami a jednotlivými tímami musí panovať vzájomný rešpekt. Musíme reštartovať ligu naraz všetci spolu, nie niekto teraz a ostatní až o dva týždne," povedal kouč Fiorentiny pre stanicu Radio 1.



Hráči SSC Neapol budú môcť začať s tréningovým procesom od pondelka. Klub dostal na to povolenie od úradov v regióne Kampánia. V pondelok by mohli ukončiť dvojmesačný lockdown aj ďalší účastníci Serie A Parma, Bologna, Sassuolo a SPAL Ferrara, keďže opatrenia uvoľňujú aj v regióne Emilia-Romagna. SPAL a Parma Calcio, v ktorom pôsobí slovenský reprezentačný stredopoliar Juraj Kucka, však dali vedieť, že túto možnosť ešte v pondelok nevyužijú.



Podľa Iachiniho by kluby mali zachovať rešpekt voči tímom z Lombardska Atalante Bergamo, AC a Interu Miláno, či klubom z Piemontu Juventusu a FC Turín. Tieto dva regióny sú najviac postihnuté pandémiou koronavírusu.



Serie A prerušili 9. marca, do konca sezóny zostáva odohrať 12 kôl. Futbalisti v Taliansku budú môcť od pondelka 4. mája vďaka uvoľňovaniu vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu začať s individuálnym tréningom, ak to povolia jednotlivé regionálne úrady. Od 18. mája budú mať hráči povolené trénovať v skupinách a v júni by sa mohlo znovu začať hrať. Taliansko je jednou z najzasiahnutejších krajín na svete, v sobotu popoludní tam evidovali viac ako 209-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 29.000 úmrtí.