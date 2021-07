Iba 12-ročná stolná tenistka zo Sýrie už plánuje ďalšie olympiády

Tokio 24. júla (TASR) - Najmladšia športovkyňa na OH 2020 síce vo svojom úvodnom zápase prehrala a v Tokiu v súťažiach skončila, no už plánuje účasť na ďalších olympiádach. Len 12-ročná stolná tenistka Hend Zazová zo Sýrie po prehre s Rakúšankou Ťia Liou 0:4 médiám povedala, že nabudúce bude chcieť postúpiť do ďalších kôl.



Na otázku, čo si z debutu pod piatimi kruhmi odnesie do budúcnosti, mladučká olympionička odvetila: "Hlavná lekcia je prehra hneď v prvom zápase. Budem tvrdo trénovať, aby som nabudúce prešla do druhého či tretieho kola. Chcem totiž byť v olympijskej súťaži oveľa dlhšie," citovala ju oficiálna webstránka OH.



Rakúska súperka zložila súperke poklonu. "Existujú ľudia, ktorí musia prekonávať prekážky. Nemajú to ľahké. Obdivujem ju z celého srdca, že hrala na olympiáde ako 12-ročná," povedala 39-ročná hráčka a dodala: "Domnievam sa, že ak by mala 14 či 16 rokov, naozaj by ma mohla dostať do problémov."