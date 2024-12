Iba 16-ročný Gout prekonal austrálsky rekord v šprinte na 200 metrov

Sydney 7. decembra (TASR) - Iba 16-ročný tínedžer Gout Gout zabehol v sobotu na austrálskom školskom šampionáte v Brisbane 200 metrov za 20,04 sekundy. Prekonal tak národný rekord Petra Normana, ktorý ho dosiahol na olympijských hrách v roku 1968.



Tento mladík si po zisku striebra na MS do 20 rokov v auguste vyslúžil porovnanie s jamajským šprintérskym mágom Usainom Boltom. "Je to dosť šialené. Momentálne to nemôžem spracovať, ale myslím, že keď pôjdem spať, budem na to myslieť. Toto sú dospelí ľudia a ja som len dieťa. Sledoval som ten rekord, ale nemyslel som si, že príde tento rok. Chcel som ho však niekedy prekonať," citovala Gouta agentúra AP.