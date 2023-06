IBA bude bojovať o začlenenie boxu do programu olympiády

Hamburg 23. júna (TASR) - Medzinárodná boxerská federácia (IBA) prezentovala sľub, že bude naďalej bojovať za právoplatné miesto boxu v rámci OH. Stalo sa tak po tom, čo ju Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vylúčil zo svojich radov.



"IBA zostáva otvorená ďalšiemu dialógu s MOV. Cítime nespravodlivosť, že naše úsilie nebolo riadne posúdené, a že nebolo dosť času na to, aby sa oboznámili so správou o pokroku v riadení IBA," citovala agentúra DPA z otvoreného listu prezidenta IBA Umara Kremleva adresovaného národným boxerským federáciám.



MOV pozastavil IBA činnosť už v roku 2019 pre pochybné riadenie a nedostatočnú finančnú transparentnosť. Hlasovanie na štvrtkovom zasadnutí dopadlo jednoznačne pre vylúčenie IBA - hlasovalo zaň 69 delegátov, jeden bol proti a desiati sa zdržali hlasovania.



Boxerská federácia čelí už niekoľko rokov veľkej kritike pre netransparentné rozhodovanie, porušovanie etických pravidiel, financovanie i veľké väzby na Rusko. V dôsledku toho bol box vyradený z olympijského programu pre OH 2028 v Los Angeles. Americkí a britskí predstavitelia nedávno založili novú organizáciu s názvom World Boxing (Svetový box), ktorá má za cieľ nahradiť doterajšiu, 77-ročnú strešnú organizáciu pästiarskeho športu.