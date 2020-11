Ibiševič končí v Schalke, ďalších dvoch hráčov suspendovali

Gelsenkirchen 24. novembra (TASR) – Bosniansky futbalista Vedad Ibiševič odíde na konci kalendárneho roka z nemeckého klubu Schalke 04. Spolu s ním odchádza aj technický riaditeľ Michael Reschke a nahnuté to má aj dvojica hráčov Nabil Bentaleb a Amine Harit.



Tridsaťšesťročný Ibiševič prišiel do Gelsenkirchenu v septembri ako voľný hráč a s klubom podpísal kontrakt leta 2021. Dôvodom jeho predčasného odchodu však, podľa športového riaditeľa Jochena Schneidera, nie je potýčka s asistentom trénera Naldom, ktorá sa mala udiať počas nedeľňajšieho tréningu: "My i Vedad sme dúfali, že jeho čas v klube sa bude odvíjať úplne iným smerom. V žiadnom prípade však nejde o dôsledok spomínaného incidentu, také veci sa vo futbale jednoducho stávajú."



Na odchode z klubu, ktorý sa nachádza v ťažkej finančnej situácii a v lige nezvíťazil už 24 duelov, je aj Alžírčan Bentaleb. Dvadsaťšesťročný stredopoliar má zmluvu do júna 2021. Pre neuspokojivé výkony a správanie bude spolu s Maročanom Haritom trénovať až do odvolania individuálne. Informovala agentúra DPA.