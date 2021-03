Ibrahimovič chce hrať za Švédsko aj na MS 2022 v Katare

Štokholm 22. marca (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič chce po návrate do reprezentácie hrať nielen na EURO 2020, ale aj na MS 2022 v Katare. V čase konania svetového šampionátu by mal 41 rokov.



"Ibra" štartoval na MS 2002 a MS 2006, ani na jednom turnaji sa mu nepodarilo streliť gól. "Mám ešte nedokončenú prácu. Nemôžem predsa ukončiť kariéru s nulou v kolónke strelených gólov na MS. Pozerať sa o niekoľko rokov dopredu je nebezpečné, treba žiť v prítomnosti. Ak sa však budem cítiť tak dobre ako teraz, chcem byť na šampionáte v Katare pri tom," citovala agentúra AP slová Ibrahimoviča, ktoré odzneli na pondelňajšej tlačovej konferencii v Štokholme.



Tréner Janne Andersson zaradil Ibrahimoviča do výberu na marcové zápasy kvalifikácie MS 2022 proti Gruzínsku a Kosovu a na prípravné stretnutie s Estónskom. Predstaviť by sa mohol i na ME 2020, kde Švédsko narazí v základnej skupine aj na Slovensko. Útočník AC Miláno si najcennejší dres obliekal v rokoch 2001 až 2016, počas ktorých nastrieľal v 112 vystúpeniach rekordných 62 gólov. Reprezentačnú kariéru ukončil po EURO 2016.