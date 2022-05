Ibrahimovič chce podľa Maldiniho pokračovať v kariére

Miláno 27. mája (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič plánuje pokračovať vo svojej kariére. Vyhlásil to Paolo Maldini, športový riaditeľ jeho doterajšieho zamestnávateľa AC Miláno.



Ibrahimovičovi v tíme čerstvého talianskeho šampióna skončila po sezóne platnosť kontraktu. V októbri bude mať 41 rokov a má za sebou operáciu kolena, po ktorej by mal pauzovať až osem mesiacov. "Dohodli sme sa, že sa stretneme o 14 dní. Z toho, čo som vyrozumel, má záujem hrať ďalej. Uvidíme, čo sa stane," povedal Maldini v rozhovore pre Gazzetta dello Sport.



Maldini zároveň potvrdil, že klub sa plánuje posilniť na útočnom poste. Do klubu smeruje z Liverpoolu Divock Origi.