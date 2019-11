Ibrahimovič opúšťa LA Galaxy: Prišiel som, videl som, zvíťazil som

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič po dvoch sezónach opúšťa Los Angeles Galaxy. Tridsaťosemročný útočník a vedenie klubu zámorskej MLS sa dohodli na ukončení spolupráce.



Ibrahimovič prišiel do LA v marci 2018, v 52 zápasoch v drese Galaxy nastrieľal 56 gólov. "Prišiel som, videl som, zvíťazil som," napísal na sociálnej sieti. "Ďakujem LA Galaxy za to, že som mohol u nich pocítiť, že som stále živý. Fanúšikom Galaxy odkazujem - chceli ste Zlatana, dal som vám Zlatana. Nech sa páči. Príbeh pokračuje... Teraz sa môžete vrátiť k sledovaniu bejzbalu," uviedol Ibrahimovič na Twitteri.



Napriek skvelej streleckej bilancii švédskemu veteránovi v oboch ročníkoch MLS uniklo ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže. LA Galaxy s "Ibrom" vyhralo iba jeden zápas play off. "Chceli by sme sa poďakovať Zlatanovi za jeho prínos pre LA Galaxy a celú MLS. Od svojho príchodu v roku 2018 Zlatan pozitívnym spôsobom ovplyvnil futbalové prostredie v Los Angeles. Sme vďační a oceňujeme jeho pracovnú morálku a zanietenie," citovala agentúra DPA slová prezidenta klubu Chrisa Kleina.



Bývalý švédsky reprezentant má bosnianskeho otca a chorvátsku matku. Obaja emigrovali do Švédska, Ibrahimovič sa už narodil v Malmö. V miestnom Malmö FF začal s kariérou v roku 1999. Potom obliekal dresy Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Miláno, FC Barcelona, AC Miláno či Manchestru United, za národný tím odohral 116 zápasov a strelil 62 gólov.



Ďalšie futbalové kroky Ibrahimoviča nie sú zatiaľ známe. Hoci sa objavili správy o jeho možnom prestupe do Španielska, komisár MLS Don Garber prezradil, že Ibrahimovič mieri do talianskeho tímu. "Zlatan je jedinečný futbalista. Aj vo veku 38 rokov s ním rokuje AC Miláno, jeden z najlepších klubov na svete," uviedol nedávno Garber pre ESPN. V drese AC Miláno dokázal Ibrahimovič v rokoch 2010-2012 nastrieľať dokopy 42 gólov v Serii A.