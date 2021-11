Ibrahimovič pokazil sériu Mourinhovi, Neapol potiahol Correa

Hráč Fiorentiny Dušan Vlahovič obklopený spoluhráčmi oslavuje gól vo futbalovom zápase talianskej ligy Serie A ACF Fiorentina - Spezia Calcio vo Florencii 31. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Serie A - 11. kolo:



AS Rím - AC Miláno 1:2 (0:1)



Góly: 90+3. El Shaarawy - 26. Ibrahimovič, 57. Kessie (z 11 m), ČK: 66. Hernandez (AC) po druhej ŽK





US Salernitana - SSC Neapol 0:1 (0:0)



Gól: 61. Zielinski, ČK: 70. Kastanos - 76. Koulibaly



/N: Gyömbér odohral celý zápas - S. Lobotka sedel na lavičke/





FC Janov- FC Benátky 0:0





Sassuolo Calcio - Empoli Calcio 1:2 (1:0)



Góly: 44. Tonelli (vlastný) - 83. Pinamonti (z 11 m), 90+2. Zurkowski





ACF Fiorentina - Spezia Calcio 3:0 (2:0)



Góly: 44., 62. a 74. Vlahovič (prvý z 11 m)



/D. Strelec (Spezia) hral do 65. min/





Inter Miláno - Udinese Calcio 2:0 (0:0)



Góly: 60. a 68. Correa



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

Rím 1. novembra (TASR) - Na čele talianskej futbalovej Serie A nič nové. Neapol v 11. kole zvíťazil v derby na pôde Salernitany 1:0 a drží si o skóre vedenie pred AC Miláno, ktoré vyhralo na pôde AS Rím 2:1. Tretie miesto si upevnil obhajca Inter Miláno po domácom triumfe 2:0 nad Udinese, na vedúce duo stráca 7 bodov. Opäť raz zaujal Zlatan Ibrahimovič, ktorý výborný výkon podčiarkol gólom a po faule na neho sa z penalty zrodil aj víťazný gól "Rossoneri".Štyridsaťročný "Ibra" strelil podľa portálu Opta 150. gól v Serii A a 400. vo všetkých ligách. Ten prvý dosiahol takmer presne pred 22 rokmi, keď sa ako 18-ročný tínedžer presadil 30. októbra 1999 za Malmö FF vo švédskej najvyššej súťaži. V 25. minúte šikovne zahral priamy kop, päť minút po prestávke mu rozhodcovia neuznali gól pre ofsajd. V 53. minúte ho domáci faulovali v šestnástke a náskok AC zvýšil Franck Kessie. "Vlci" hrali od 66. minúty v početnej výhode po červenej karte Thea Hernandeza, ale dokázali ju využiť len v nadstavenom čase, keď skorigoval Stephan El Shaarawy. Pre trénera Rimanov Joseho Mourinha to bola prvá domáca prehra v Serii A po 43 dueloch. AC si pripísalo siedmy ligový triumf za sebou.citovala agentúra AP trénera AC Stefana Pioliho, ktorého tím v tejto sezóne v lige ešte neprehral.Neapol tiež ešte v tejto sezóne v lige neprehral a po desiatom víťazstve zostal lídrom. V regionálnom derby zariadil výhru v 61. minúte Poliak Piotr Zieliňski. Oba tímy dohrávali v desiatich, najprv dostal v 70. minúte červenú kartu Grigoris Kastanos a o sedem minút aj neapolský Kalidou Koulibaly. Neapol inkasoval v lige doposiaľ len tri góly. Na jeho lavičke absolvoval duel slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka. Jeho krajan a reprezentačný spoluhráč Norbert Gyömbér odohral za Salernitanu celý zápas.Inter vyhral v lige druhýkrát za sebou, rozhodol o tom dvoma peknými gólmi v druhom polčase argentínsky stredopoliar Joaquin Correa. Boli jeho prvé na San Sire, predtým dal dva góly ešte v augustovom súboji na pôde Verony.povedal Correa pre klubový web. V drese Interu, ktorý teraz v Lige majstrov čaká duel v Tiraspole a potom derby s AC Miláno, odohral celý zápas slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.