Ibrahimovič sa vráti do Milána, trénovať by mal začať 24. mája

Štokholm 7. mája (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič by sa mal v sobotu vrátiť do Talianska, aby sa po podstúpení 14-dňovej povinnej karantény mohol čo najskôr zapojiť do tréningového procesu v AC Miláno. Informáciu priniesol denník La Gazzetta dello Sport.



Ikonický "Ibra" sa uplynulé týždne pripravoval so švédskym prvoligistom Hammarby IF. Klub Serie A umožnil 38-ročnému útočníkovi vrátiť sa do vlasti v marci po prerušení súťaže v dôsledku pandémie koronavírusu. S výnimkou Ibrahimoviča sa ostatní legionári milánskeho klubu vrátili už skôr na Apeninský polostrov, kde za prísnych hygienických opatrení začali vo štvrtok s tréningom v malých skupinách.



Ibrahimovič neplánuje využiť opciu na predĺženie svojej zmluvy a po aktuálnej sezóne pravdepodobne opustí AC.