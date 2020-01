Ibrahimovič si otvoril gólový účet v AC: Oslavovať budem na San Sire

Rím 12. januára (TASR) – Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič nastúpil premiérovo po svojom návrate do AC Miláno v základnej zostave a hneď si otvoril strelecký účet. V 19. kole najvyššej talianskej súťaže spečatil gólom na 2:0 víťazstvo na ihrisku Cagliari.



"Rossoneri" bodovali naplno po troch zápasoch, počas ktorých nestrelili ani gól. V hlavnom meste Sardínie sa dostali do vedenia až v 46. minúte. Samu Castillejo našiel dlhým pasom za obranu Rafaela Leaa, ktorý si prvým dotykom pripravil loptu a druhým ju poslal halfvolejom za chrbát Robina Olsena v bránke domácich. Ibrahimovičova chvíľa prišla v 64. minúte, keď ho prudkou prízemnou prihrávkou z ľavej strany našiel v pokutovom území Theo Hernandez a 38-ročný Švéd spečatil krížnou strelou skóre duelu na 2:0. S oslavami to však príliš nepreháňal. "Góly budem oslavovať ako Boh na San Sire, nie tu. Boha však oslavujem vždy, keď sa presadím. Práve vtedy sa totiž cítim živý," povedal Ibrahimovič. O tom, že je vo výbornej kondícii svedčí aj fakt, že hráč chcel zostať na ihrisku aj napriek tomu, že mu tréner Stefano Pioli ponúkol možnosť striedať: "Tréner bral ohľad na môj vek, chcel mi dať možnosť oddýchnuť si, no ja som mal stále dostatok síl. Moja myseľ je stále mladá a telo ju skrátka musí nasledovať," uzavrel Ibrahimovič.



AC Miláno patrí vďaka víťazstvu priebežná ôsma priečka so ziskom 25 bodov. Cagliari prehralo už štvrtý zápas za sebou, no aj napriek tomu má o štyri body viac a je šieste.



Takmer dvojnásobok bodov má na svojom konte Inter Miláno, ktorý však v sobotu len remizoval na domácej pôde s Atalantou Bergamo 1:1. V zápase nenastúpil slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar, ktorý nútene pauzoval pre kartový trest. "Nerazzuri" v zápase vyhrávali už od 4. minúty zásluhou Lautara Martineza, no v závere mohli dokonca prehrať. Najskôr vyrovnal v 75. minúte Nemec Robin Gosens a dve minúty pred koncom kopal pokutový kop Luis Muriel, ktorý však vytlačil mimo bránku Samir Handandovič. Tridsaťpäťročný Slovinec čelil v Serie A už 79 pokutovým kopom, z ktorých zneškodnil až 24 a má tak 30-percentnú úspešnosť. "Je to súhra viacerých faktorov. Predzápasová analýza, sústredenie a štipka šťastia," povedal na margo svojho zákroku Handanovič. Napriek bodovej strate však hlavu nevešia: "Musíme sa sústrediť len na seba. Atalanta má silný tím, ktorý je spolu už dlhší čas, navyše pod vedením toho istého trénera. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, v tom druhom sa chopil iniciatívy náš súper. Výsledok je podľa mňa spravodlivý," uzavrel Handanovič.



Zaváhanie lídra využilo tretie Lazio Rím, ktoré zdolalo Neapol 1:0 a na prvú priečku stráca už len štyri body a navyše má zápas k dobru. V hlavnom meste sa pomaly začína hovoriť o šanci na zisk titulu, ktorý "orly" naposledy získali ešte v roku 2000. "Čo nám chýba na to, aby sme boli šampiónmi? Úprimne, nie veľa," povedal tréner Simone Inzaghi, ktorého zverenci ťahajú sériu desiatich víťazstiev za sebou. Neapol naopak zaostáva za očakávaniami a je priebežne desiaty.



Zakopnutie Interu sa v nedeľu pokúsi využiť úradujúci majster Juventus Turín. Priebežne druhý tím Serie A však cestuje na pôdu štvrtého AS Rím, v prípade víťazstva zosadí Inter po šiestich kolách z ligového trónu.