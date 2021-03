Ibrahimovič ukázal citlivú stránku a po otázke na deti zakrýval slzy

Štokholm 22. marca (TASR) - Aj keď väčšinou pôsobí na verejnosti i sociálnych sieťach suverénne a neohrozene, v pondelok ukázal aj svoju citlivejšiu stránku. Zlatan Ibrahimovič musel zakrývať slzy po otázke novinárov, ako vnímajú jeho návrat do švédskej reprezentácie jeho dvaja synovia Maximilian a Vincent.



"Nie je to dobrá otázka, ktorú sa pýtate. Mal som tu mladšieho Vincenta, ktorý sa naozaj rozplakal, keď som ho opustil. Ale teraz je to už v poriadku, je to v poriadku," povedal rekordný kanonier Švédska so slzami v očiach a na niekoľko sekúnd si zakryl tvár, kým pokračoval v rozhovoroch.



Tridsaťdeväťročný veterán hral naposledy za Švédsko v roku 2016, no teraz znovu obnovil reprezentačnú kariéru a tréner Janne Andersson ho zaradil do výberu na marcové zápasy kvalifikácie MS proti Gruzínsku a Kosovu a na prípravné stretnutie s Estónskom.



Svoj návrat oznámil minulý týždeň svojím tradičným "zlatanovským" spôsobom, keď zavesil na Instagram fotku v národnom drese a so slovami: "Návrat Boha".



Na pondelňajšej tlačovej konferencii však už bol aj po otázkach na rodinu oveľa skromnejší, no ani tak si neodpustil vtip: "Momentálne si asi všetci myslíte: Je nejaký príliš milý a pokorný," uviedol s úsmevom.



"Ibra" nechce miesto v tíme za svoje niekdajšie úspechy, ale za svoje terajšie výkony. A je pravda, že sa mu darí, za Miláno strelil v 15 dueloch Serie A rovnaký počet gólov. Taktiež uviedol, že mu neprekáža, ak už nebude kapitán a dokonca je ochotný rokovať aj o čísle na drese. "Pekne som sa spýtal, či by som nemohol nosiť jedenástku," citovala ho agentúra AFP. Spoluhráč Alexander Isak už mal prisľúbiť, že mu ju prenechá.



Napriek týmto vyjadreniam v sebe nezaprel "starého Zlatana" a počas tlačovky zdôraznil: "Ak sa pýtate mňa, som najlepší na svete," a trénerovi Andersson sľúbil, že "bude rozhodovať zápasy".



Útočník AC Miláno si najcennejší dres obliekal v rokoch 2001 až 2016, počas ktorých nastrieľal v 112 vystúpeniach rekordných 62 gólov. Reprezentačnú kariéru ukončil po EURO 2016.