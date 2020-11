Ibrahimovič zvažuje návrat do švédskej reprezentácie: Chýba mi to

Štokholm 25. novembra (TASR) - Zlatan Ibrahimovič uvažuje o návrate do švédskej futbalovej reprezentácie. Útočník AC Miláno priznal, že mu chýbajú zápasy v drese "troch koruniek" a svoju účasť na budúcoročnom EURO necháva otvorenú.



Tridsaťdeväťročný útočník uzavrel reprezentačnú kapitolu po majstrovstvách sveta 2016, no pre švédsky denník Aftonbladet v rozhovore po dvanástom triumfe v ankete o najlepšieho futbalistu Švédska pripustil zmenu názoru. "Keď sa ma pýtate, tak budem úprimný. Chýbajú mi zápasy v reprezentácii. Nie je to žiadne tajomstvo," povedal "Ibra" podľa agentúry AFP. "Komu to nechýba, ten už kariéru ukončil a ja stále hrám."



Na priamu otázku či by prijal pozvánku od trénera Janneho Anderssona odpovedal opatrne: "Dajte mi čas, musím si to premyslieť."



Ibrahimovič strelil za Švédsko 62 gólov v 116 zápasoch a po návrate do Európy je stále vo skvelej forme, keď s desiatimi gólmi vedie tabuľku strelcov talianskej Serie A. Jeho návrat do národného tímu by sa výrazne dotkol aj slovenského futbalu. Švédi sú spoločne so Španielmi a Poliakmi súpermi Slovákov na EURO 2020.