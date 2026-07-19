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Ibrahimovičov syn Maximilian prestúpil z AC Miláno do Alkmaaru
Ibrahimovič pôsobil od januára na hosťovaní v rezervnom tíme Ajaxu Amsterdam.
Autor TASR
Alkmaar 19. júla (TASR) - Švédsky futbalista Maximilian IbrahimoviČ prestúpil z AC Miláno do AZ Alkmaar. Devätnásťročný krídelník a syn bývalého švédskeho reprezentanta Zlatana Ibrahimovica sa dohodol s holandským klubom na trvalom prestupe.
Ibrahimovič pôsobil od januára na hosťovaní v rezervnom tíme Ajaxu Amsterdam. Pre zdravotné problémy však odohral za Jong Ajax iba štyri zápasy. „Maximilian Ibrahimovič dostane príležitosť zotaviť sa z menšieho zranenia a následne sa pripojí k Jong AZ. Zatiaľ nie je známe, kedy sa 19-ročný útočník vráti na ihrisko. Po návrate bude môcť pokračovať vo svojom rozvoji s presvedčením, že sa časom môže stať prínosom pre klub,“ uviedol Alkmaar podľa portálu goal.com.
Mládežnícky reprezentant Švédska prišiel do akadémie AC Miláno v roku 2022. Profesionálny debut absolvoval 12. januára 2025 za rezervu Milan Futuro v tretej najvyššej talianskej súťaži. „AC Miláno potvrdzuje, že Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovič prestúpil do Alkmaar Zaanstreek. Klub želá Maximilianovi všetko dobré v ďalšom priebehu kariéry,“ uviedol taliansky klub.
Ibrahimovič pôsobil od januára na hosťovaní v rezervnom tíme Ajaxu Amsterdam. Pre zdravotné problémy však odohral za Jong Ajax iba štyri zápasy. „Maximilian Ibrahimovič dostane príležitosť zotaviť sa z menšieho zranenia a následne sa pripojí k Jong AZ. Zatiaľ nie je známe, kedy sa 19-ročný útočník vráti na ihrisko. Po návrate bude môcť pokračovať vo svojom rozvoji s presvedčením, že sa časom môže stať prínosom pre klub,“ uviedol Alkmaar podľa portálu goal.com.
Mládežnícky reprezentant Švédska prišiel do akadémie AC Miláno v roku 2022. Profesionálny debut absolvoval 12. januára 2025 za rezervu Milan Futuro v tretej najvyššej talianskej súťaži. „AC Miláno potvrdzuje, že Maximilian Zlatan Seger Ibrahimovič prestúpil do Alkmaar Zaanstreek. Klub želá Maximilianovi všetko dobré v ďalšom priebehu kariéry,“ uviedol taliansky klub.