IBU Cup: Nórka Johansenová vyhrala šprint žien, Pacerová siedma

šprint žien: 1. Marthe Krakstadová Johansenová (Nór.) 19:53,4 min. (0), 2. Voldiya Galmace Paulinová (Fr.) +7,6 (0), 3. Karoline Erdalová (Nór.) +26,1 (2), 4. Marit Oeygardová +32,3 (0), 5. Anna Hedströmová (Švéd.) +36,2 (1), 6. Siri Skarová (Nór.) +52,0 (1), ..., 7. Sára PACEROVÁ +58,9 (0), 25. Zuzana REMEŇOVÁ +1:48,3 min. (2), 27. Júlia MACHNIAKOVÁ +1:52,0 (1), 28. Michaela STRAKOVÁ +1:53,7 (1), 44. Tamara MOLENTOVÁ (všetky SR) +3:10,2 (2)

1. Isak Frey (Nór.) 23.13,5 (0), 2. Fabian Müllauer (Rak.) +45,2 (0), 3. Sivert Guttorm Bakken (Nór.) +1:00,9 (2), 4. Oscar Lombardot (Fr.) +1:01,7 (1), 5. Marco Barale (Tal.) +1:14,7 (0), 6. Jörgen Säter (Nór.) +1:22,1 (1),... 46. Šimon ADAMOV +3:21,7 (5), 52. Matej BADÁŇ +3:52,2 (1), 55. Martin CIENIK +3:59,9 (1), 60. Benjamín BELICAJ +4:19,6 (0), 61. Sebastián ILAVSKÝ +4:20,2 (1), 88. Maxim MEJTSKÝ +12:15,6 (6).



Osrblie 17. januára (TASR) – Aj štvrté preteky v rámci 5. kola Pohára IBU v Osrblí ovládlo Nórsko. V piatkovom šprinte žien na 7,5 km sa tešila z prvenstva Marthe Krakstadová Johansenová, ktorá triumfovala časom 19:53,03 min. s bezchybnou streľbou v oboch položkách. Slovenská biatlonistka Sára Pacerová obsadila siedme miesto, taktiež vybielila všetkých desať terčov a bežecky zaostala za víťazkou o 58,9 sekundy.Rovnako ako v stredajších skrátených vytrvalostných pretekoch patrilo aj v šprinte v Osrblí druhé miesto Francúzke Voldiyi Galmace – Paulinovej, ktorá takisto neurobila na strelnici žiadnu chybu, ale bežecky nestačila na Johansenovú (+7,6). Tretia skončila víťazka stredajších pretekov v Osrblí Nórka Karoline Erdalová, ktorá sa nevyhla dvom chybám na strelnici a stratila 26,1 s.Na štart sa postavila aj pätica Sloveniek a bodovali až štyri. Najlepšie umiestnenie dosiahla vekom ešte juniorka Sára Pacerová. Dvadsaťjedenročná pretekárka neurobila na domácej strelnici chybu, pridala k tomu aj solídny bežecký čas a v cieli skončila siedma so stratou 58,9 s na víťazku. Ide o jej doposiaľ najlepšie umiestnenie medzi ženami.," opisovala svoje pocity v cieli Pacerová, ktorá tesne zdolala Francúzku Sophie Chaveauovú, druhú zo SP v Hochfilzene. Siedma priečka v osrblianskom šprinte je pre slovenskú juniorku smerom k vrcholom MEJ a MSJ veľkou motiváciou:Nestratili sa ani ďalšie slovenské biatlonistky. Najskúsenejšia Zuzana Remeňová obsadila 25. priečku, keď urobila jednu chybu v ležke a mrzieť ju môže najmä minutý posledný desiaty terč v stoji. S dvoma chybami dobehla do cieľa so stratou 1:48,3 min. na Johansenovú.povedala Z. Remeňová. O dve priečky za ňou skončila 27. Júlia Machyniaková s jednou streleckou chybou na druhej položke v stoji (+1:52,0). Do elitnej tridsiatky sa zmestila vekom ešte dorastenka 17-ročná Michaela Straková. Taktiež minula jeden terč v stoji a zaznamenala stratu 1:53,7 min na víťazku na konečnom 28. mieste. Iba štyri priečky chýbali na bodovanú štyridsiatku 19-ročnej Tamare Molentovej, ktorá po bezchybnej ležke minula dva terče v stoji a v cieli mala viac než trojminútovú stratu na víťaznú Nórku.V Osrblí vyvrcholí 5. kolo Pohára IBU v sobotu tímovou mix štafetou (muži + ženy) so štartom o 10.30 h a mix štafetou jednotlivcov (muži + ženy) so štartom o 13.45 h.Nórsky biatlonista Isak Frey triumfoval v piatkových rýchlostných pretekoch mužov na 10 km v rámci 5. kola Pohára IBU v Osrblí. Dvadsaťjedenročný Nór si na oboch položkách pripísal čistú streľbu a zaznamenal druhé medailové umiestnenie v slovenskom stredisku, v stredu získal bronz.Druhé miesto patrilo Rakúšanovi Fabianovi Müllauerovi so stratou 45,2 s, pričom takisto vybielil všetkých desať terčov. Dominanciu Nórov v 5. kole IBU CUP-u potvrdil tretím miestom Sivert Guttorm Bakken, ktorý vyhral svoje prvé preteky SP v poslednom štarte sezóny 2021/22, ale následne musel dlho pauzovať pre vážne srdcové problémy a vrátil sa do biatlonového kolotoča až v tejto sezóne. V stredu v Osrblí vyhral práve skrátené vytrvalostné preteky, v piatkovom šprinte zaostal za víťazným Freyom o 1:00,9 min s dvoma chybami na strelnici.Na štart sa postavila aj šestica Slovákov a ani jeden z nich nebodoval. Najbližšie sa k bodovanej štyridsiatke priblížil Šimon Adamov na konečnej 46. priečke. O lepšie umiestnenie sa pripravil zlou streľbou. V ležke minul tri terče, v stojke ďalšie dva, takže ani dobrý bežecký čas mu nepostačil na body so stratou na víťaza 3:21,7 min." hodnotil svoje vystúpenie iba 20-ročný Adamov, ktorý sa sústredí najmä na juniorské preteky, k čomu dodal:."Lepšie strieľali Matej Badáň a Martin Cienik. Obaja minuli iba jeden terč, ale zaostali bežecky. Badáň si pripísal 52. miesto (+3:52,2) a Cienik bol 55. so stratou 3:59,9 na Freya. Všetky terče vybielil zo Slovákov iba Benjamím Belicaj, no patrila mu až 60. priečka s takmer štyriapolminútovou stratou. O jednu priečku za ním skončil Sebastián Ilavský s jednou chybou na strelnici. Najhoršie dopadol zo slovenských pretekárov Maxim Mejtský so šiestimi streleckými chybami na predposlednej 88. priečke spomedzi pretekárov, ktorí prišli do cieľa.