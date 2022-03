IBU suspendovala ruských a bieloruských pretekárov z podujatí SP

Moskva 2. marca (TASR) - Medzinárodná biatlonová únia (IBU) v stredu suspendovala ruských a bieloruských pretekárov z podujatí Svetového pohára. Reagovala tak na odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý v pondelok navrhol športovým organizáciám vylúčenie Ruska a Bieloruska z medzinárodných súťaží ako odpoveď na ruskú vojenskú inváziu na územie Ukrajiny.



IBU by mala podľa informácií DPA najneskôr 17. marca prerokovať pozastavenie členstva oboch národných federácií vo svojich štruktúrach. Ani jedna z krajín by tým pádom nemohla organizovať biatlonové preteky a jej predstavitelia by tým pádom nemali možnosť zastávať v IBU žiadnu oficiálnu funkciu.